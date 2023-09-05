Гидрометцентр: на Кубани прекратилась губительная для урожая засуха

В Краснодарском крае 5 сентября в связи с выпадением осадков и снижением температуры воздуха до 22–27° прекратилась атмосферная засуха, негативно влияющая на урожай. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

«Атмосферная засуха оказала негативное влияние на состояние пропашных культур, плодовых и винограда, может вызвать снижение их урожайности»,— отметили в Краснодарском ЦГМС.

Атмосферная засуха в категории опасного явления наблюдалась в северных, отдельных северо-восточных, юго-восточных, юго-западных и местами в центральных районах Кубани. Она также затронула Анапу, Новороссийск и Геленджик.

В конце августа ведомство сообщало о распространении засухи на три района Кубани: Кущевский, Ленинградский и Отрадненский. Там из-за отсутствия осадков в течение месяца повредились посевы.

6 сентября в Краснодарском крае ожидается резкое похолодание. Синоптики прогнозируют дожди, ливни и град.

Татьяна Ручкина

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