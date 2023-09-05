В Адыгее два человека погибли в аварии с зерновозом

В Адыгее на 49 км автотрассы «Майкоп — Гиагинская — Псебай» произошла авария с участием зерновоза и легкового авто, в которой погибли два человека, еще один получил различные травмы. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД МВД по РА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по РА Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по РА

По данным ведомства, столкновение произошло 4 сентября в 18:10.Водитель авто «ВАЗ -2106» при выезде из поселка Зарево не уступил дорогу грузовику, двигавшемуся по главной.

«В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончались водитель и пассажир автомобиля “ВАЗ-2106”», — пояснил врио начальника УГИБДД МВД по Республике Адыгея Юсуф Тхаркахо.

Водителя зерновоза с травмами доставили в больницу. По факту происшествия проводят проверку.

Анастасия Донскова

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