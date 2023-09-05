КПРФ совместила отчет о мэрской кампании с презентацией приложения для смартфонов

КПРФ выпустила собственное приложение для Android и iOS. Перспективную разработку на отчетной конференции о результатах предвыборной кампании презентовал сегодня, 5 сентября, кандидат в мэры Москвы депутат Мосгордумы Леонид Зюганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как рассказал политик, приложение агрегирует из различных источников новости, связанные с деятельностью КПРФ, информирует о партийных мероприятиях в формате календаря и дает возможность обратиться к депутатам-коммунистам либо в партийную юридическую службу. «В ближайший месяц мы соберем партийцев и обсудим с ними будущее нашего прекрасного приложения: у нас много идей для того, чтобы развивать его и улучшать»,— заявил господин Зюганов.

Как сообщили в КПРФ, разработка приложения шла по ходу избирательной кампании Леонида Зюганова, который баллотируется в мэры Москвы. Подводя ее предварительные итоги (голосование на выборах пройдет с 8 по 10 сентября), кандидат сообщил, что за три месяца провел свыше 100 встреч с жителями, партийным активом и общественниками, 6 общегородских конференций и 15 «общественных инспекций». За это время коммунисты составили порядка 1,5 тыс. обращений и запросов в органы власти, и на некоторые из них уже поступили ответы, добавил депутат.

Вместе с господином Зюгановым предварительные итоги мэрской кампании подвели его товарищи по левому движению. Так, председатель центрального исполкома международного Союза советских офицеров Геннадий Бенов сообщил, что призвал членов ячеек организации за рубежом убедить диаспоры поддержать кандидата от коммунистов, а представительница Всероссийского женского союза «Надежда России» Юлия Михайлова рассказала об активной работе ее соратниц в части уличной агитации. «Люди говорили, что устали от того, что ничего не могут поменять, и я ряд, что идет реально возрождение народовластия»,— поделился эмоциями член предвыборного штаба Леонида Зюганова координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, подчеркнув, что ему было «искреннее приятно» поучаствовать в этой кампании.

«Мне очень понравился ваш лозунг "Вернем будущее",— напутствовал собравшихся дед кандидата в мэры председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. — Но я бы добавил тире: "…будущее — социализм". Потому что без социализма у нас не будет никакого будущего». Программу внука лидер Компартии оценил благосклонно, отметив, что она «отвечает необходимым установкам». «Я абсолютно уверен, что наше дело победит, в противном случае у нашей страны не может быть будущего»,— заключил господин Зюганов.

Григорий Лейба