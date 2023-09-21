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Коммерсантъ FM
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Неспортивное настроение

Geox на каждый день

Впервые за многие годы ботинки и лоферы могут обойти по популярности у покупателей мужского пола кроссовки и кеды. Опрос, проведенный в конце 2022 года исследовательской фирмой Altiant, показал, что большинство респондентов-мужчин с большей вероятностью купили бы классическую обувь, чем спортивную. Итальянский бренд Geox, который выпускает оба вида обуви, к этому готов и предлагает покупателям удобную классику.

Ботинки Spherica EC7

Ботинки Spherica EC7

Фото: Geox

Ботинки Spherica EC7

Фото: Geox

С наступлением холодов на смену сникерам приходят дерби, челси и лоферы, которые идеально сочетаются с кардиганами и брюками чинос. Научно-исследовательская лаборатория компании Geox много работает над обеспечением комфортности не только спортивной обуви, но и той, что носят с костюмом.

Износостойкая подошва мужских дерби, лоферов и оксфордов Artenova линии Cuoio произведена по запатентованной технологии Geox из натуральной и непромокаемой кожи черного, шоколадного и коньячного цветов. Это кожаная подошва без перфорации. Встроенная в нее мембрана обеспечивает оптимальный воздухообмен. Элегантные варианты демисезонной кожаной классики — ботинки челси из темно-коричневой и черной кожи, брогированные, на шнуровке и без — модели Aurelio, Tiberio, Cannaregio или Walk Pleasure.

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Челси Tiberio

Челси Tiberio

Фото: Geox

Утепленные лоферы Spherica EC11

Утепленные лоферы Spherica EC11

Фото: Geox

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Челси Tiberio

Фото: Geox

Утепленные лоферы Spherica EC11

Фото: Geox

Для прохладной погоды прекрасно подойдут утепленные лоферы из замши Spherica EC11, произведенные специально для России с учетом ее климатических особенностей. У них шерстяная подкладка и фольгированная стелька. Цвета — горький шоколад, темно-синий, бургунди и коньячный. Новинка сезона, ботинки Lagorai, прочные с яркой фурнитурой, на подошве с протектором Plus Grip, не будут скользить ни при какой погоде. Модели с технологией Spherica оснащены гибкой подошвой с системой амортизации Zero Shock, уменьшающей нагрузку на стопу. Она состоит из двух компонентов разной плотности, а перфорированный слой с водонепроницаемой мембраной обеспечивает естественную терморегуляцию.

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Лоферы Artenova, Geox Cuoio

Лоферы Artenova, Geox Cuoio

Фото: Geox

Дерби Artenova, Geox Cuoio

Дерби Artenova, Geox Cuoio

Фото: Geox

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Лоферы Artenova, Geox Cuoio

Фото: Geox

Дерби Artenova, Geox Cuoio

Фото: Geox

Впрочем, и спортивную обувь по-прежнему надевают не только для пробежки и поездки за город. Так что не стоит отказываться от кроссовок, если дресс-код позволяет. На этот случай в коллекции Geox имеется модель Spherica Vseries c встроенной системой амортизации Zero Shock Pads, с отделкой из наппы или замши. Эти кроссовки, выполненные в ретро-стилистике, с яркими элементами, напоминают классические беговые модели. А сочетание белой толстой подошвы и черного или синего верха в моделях Spherica EC4.1 делает их универсальными и подходящими для любого случая.

Екатерина Зиборова

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