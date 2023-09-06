Право на сброс

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора не смогло добиться отмены решений по спору с ПАО «Фортум» (сменило название на «Форвард энерго») о сбросе загрязняющих веществ в озера Первое и Шелюгино. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал незаконными отказы в выдаче разрешений на временные сбросы для ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Челябинске. Надзорное ведомство настаивало на несоответствии представленных энергокомпанией планов мероприятий по охране окружающей среды федеральному законодательству. Суды двух инстанций обязали Росприроднадзор устранить нарушение прав и законных интересов «Фортума».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решения Росприроднадзора касались сбросов в озера Первое и Шелюгино

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Решения Росприроднадзора касались сбросов в озера Первое и Шелюгино

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь) подтвердил незаконность отказов Уральского межрегионального управления Росприроднадзора в выдаче ПАО «Фортум» (с 29 августа называется ПАО «Форвард энерго») в выдаче разрешений на временные сбросы загрязняющих веществ в водоемы с челябинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Соответствующие определения опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Надзорное ведомство пыталось обжаловать принятые в июне этого года решения Арбитражного суда Свердловской области по двум искам ПАО «Фортум». Разрешение на временные сбросы вредных веществ в озера Первое и Шелюгино в Челябинске энергокомпания пыталась получить в ноябре 2022 года и в январе 2023-го, но получила отказы надзорного ведомства.

В апелляционной жалобе представители управления Росприроднадзора настаивали на законности своих действий. В ведомстве указали, что отказы выданы из-за несоответствия приложенных к заявлениям планов мероприятий по охране окружающей среды (ООС) требованиям федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Так, в планы включены мероприятия, реализация которых не предусмотрена, а также учтены загрязняющие вещества, нормативы допустимых сбросов по которым соблюдаются, а следовательно, для них не требуется установление временного разрешенного сброса.

Апелляционная инстанция не нашла оснований для удовлетворения жалоб надзорного ведомства и отмены судебных актов. «Фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих лиц, выводы суда первой инстанции соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права»,— говорится в полном тексте постановления по иску о сбросах ТЭЦ-2. По второму делу опубликована только резолютивная часть решения апелляционной инстанции.

Суды пришли к выводам о том, что представленные планы «Фортума» содержат всю необходимую информацию, включая показатели и график снижения сбросов загрязняющих веществ, сроки начала и завершения каждого этапа, и не противоречат закону. Так, план по сокращению сбросов в озеро Первое рассчитан на 2022–2028 годы, а в Шелюгино — 2020–2024 годы. По мнению судов, отказы надзорного ведомства нарушили права энергетической компании, поскольку при отсутствии разрешений на временные выбросы плата за негативное воздействие на окружающую среду производится с применением повышающего коэффициента.

Решением суда первой инстанции на Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора возложена обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ПАО «Фортум». В апелляционной жалобе надзорное ведомство указало, что из решения суда неясно, каким образом ответчик должен устранить эти нарушения. По мнению Семнадцатого арбитражного суда, этот довод не влечет отмену или изменение решения, поскольку «неясности» могут быть устранены в порядке, предусмотренном ст. 179 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

По данным «СПАРК-Интерфакс», с 29 августа официальным названием российского подразделения финской Fortum является ПАО «Форвард энерго». Это один из крупнейших производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири. В Челябинской области ПАО принадлежат четыре теплоэлектростанции в Челябинске, а также 50% уставного капитала гарантирующего поставщика электроэнергии в регионе — ООО «Уралэнергосбыт». Также «Фортум» владеет тремя электростанциями в Тюменской области, ветропарком в Ульяновской области и тремя солнечными электростанциями в Башкирии и Оренбургской области. По итогам 2022 года выручка компании превысила 79,7 млрд (82,5 млрд в 2021 году), чистая прибыль — 11,2 млрд руб. (18,6 млрд). За шесть месяцев 2023 года чистая прибыль ПАО по МСФО составила 9,08 млрд руб., что в 1,8 раза больше, чем в первом полугодии прошлого года.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий передачу 98% акций российского сегмента Fortum под временное управление Росимущества. В июле концерн заявил, что планирует добиваться в международном суде компенсации за потерянные активы и инвестиции в России.

Ранее «Фортум» пытался добиться от министерства экологии Челябинской области сокращения водоохранной зоны озера Первое, куда сбрасываются стоки ТЭЦ-2, с 200 до 50 м. Основанием для этого, по мнению энергокомпании, является отсутствие в водоеме особо ценных биоресурсов. Суды трех инстанций отказали «Фортуму» в удовлетворении иска.

Юлия Гарипова