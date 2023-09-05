Начальник уголовного розыска ГУ МВД по региону покинул должность

В ГУ МВД по Пермскому краю сменится начальник управления уголовного розыска. Как сообщает Ura.ru, возглавлявший подразделение полковник полиции Сергей Белкин написал рапорт об увольнении из органов внутренних дел в связи с выходом на пенсию. Источники «Ъ-Прикамье» утверждают, что должность начальника управления Сергей Белкин якобы покинул на этой неделе. Рапорт об увольнении он написал еще летом. На сайте главка полковник Белкин до сих пор указан как руководитель УУР.

Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам, пишет, что одной из причин увольнения Сергея Белкина стал конфликт с руководством.

По данным собеседников «Ъ-Прикамье», весь карьерный путь господина Белкина был связан со службой в органах внутренних дел. Будучи оперативником, он специализировался на раскрытии убийств, а также других особо тяжких и тяжких преступлений против личности.