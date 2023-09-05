Реку Карповку в Петербурге предложили полностью закрыть для судоходства

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга выступила с инициативой освободить от судоходства реку Карповку. Об этом в ходе нулевых чтений бюджета в городском Заксобрании 5 сентября заявил заместитель главы района Дмитрий Думназев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«Мы будем выходить с предложением, чтобы перекрыли Карповку для водомоторных видов транспорта»,— цитирует господина Думназева «Фонтанка».

Районный чиновник напомнил, что на Карповке напротив Ботанического сада работает станция для SUP-серфинга. По словам замглавы районной администрации, река должна стать пространством для занятия спокойными водными видами спорта.

В настоящий момент река Карповка закрыта для судов до середины осени из-за проведения в акватории дноочистительных работ. В администрации Петроградского района этот запрет рассчитывают продлить.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение транспорта на участке набережной реки Карповки в Петроградском районе ограничили до мая 2024 года.

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