Автора канала «Сердитая Чувашия» объявили в розыск

Автор Telegram-канала «Сердитая Чувашия» Семен Кочкин, признанный иностранным агентом, объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщил сам блогер, опубликовав скриншот из базы МВД РФ.

В марте этого года против Семена Кочкина возбудили уголовное дело по ст. 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ) из-за поста в его Telegram-канале.

Семен Кочкин в прошлом был координатором штаба Алексея Навального в Чувашии (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В октябре Минюст объявил господина Кочкина иностранным агентом.

Кирилл Антонов