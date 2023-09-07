Жизнь в розовом цвете

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Несмотря на то что в российском прокате нашумевший фильм «Барби» все-таки не появится, избежать фирменного розового цвета самой знаменитой куклы в мире в своем гардеробе в этом сезоне будет сложно. Но есть способ присоединиться к тренду, не облачаясь при этом с ног до головы в мадженту и не перекрашивая стены в любимой квартире,— добавить образу украшения с ярко-розовой эмалью или розовыми драгоценными камнями. Рубеллиты, розовые сапфиры, опалы, турмалины и шпинели в украшениях с мотивами сердец, бабочек и конфет станут самым элегантным решением намекнуть на симпатии барбикору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Chopard, серьги Happy Hearts, розовое золото, перламутр, бриллианты Hotlips by Solange, кольцо, серебро, эмаль Lily Gabriella, серьги Optic, желтое золото, аметист, эмаль Robinson Pelham, кольцо Arena, желтое золото, аметист, эмаль Never Not, желтое золото, бриллианты, эмаль Bea Bongiasca, желтое золото, эмаль Yvonne Leon, желтое и белое золото, корунд Eera, моно-серьга, белое золото, бриллианты Messika, браслет Move, кожа, розовое золото, бриллианты Emily P. Wheeler Van Cleef & Arpels, кольцл Butterflies, белое и розовое золото, бриллианты, розовые сапфиры Mizuki, колье, розовый жемчуг Tiffany & Co., серьги Heart, розовое золото Assael Pearls, колье, платина, коралл Pomellato, серьги Nudo, розовое и белое золото, розовый кварц Alison Lou, кольцо, желтое золото, эмаль Alice Van Hal, браслет, розовое золото, сапфиры, бриллианты Parure Atelier, серьги, белое и розовое золото, сапфиры, бриллианты Garrard, белое золото, сапфир, бриллианты Следующая фотография 1 / 19 Chopard, серьги Happy Hearts, розовое золото, перламутр, бриллианты Hotlips by Solange, кольцо, серебро, эмаль Lily Gabriella, серьги Optic, желтое золото, аметист, эмаль Robinson Pelham, кольцо Arena, желтое золото, аметист, эмаль Never Not, желтое золото, бриллианты, эмаль Bea Bongiasca, желтое золото, эмаль Yvonne Leon, желтое и белое золото, корунд Eera, моно-серьга, белое золото, бриллианты Messika, браслет Move, кожа, розовое золото, бриллианты Emily P. Wheeler Van Cleef & Arpels, кольцл Butterflies, белое и розовое золото, бриллианты, розовые сапфиры Mizuki, колье, розовый жемчуг Tiffany & Co., серьги Heart, розовое золото Assael Pearls, колье, платина, коралл Pomellato, серьги Nudo, розовое и белое золото, розовый кварц Alison Lou, кольцо, желтое золото, эмаль Alice Van Hal, браслет, розовое золото, сапфиры, бриллианты Parure Atelier, серьги, белое и розовое золото, сапфиры, бриллианты Garrard, белое золото, сапфир, бриллианты

Екатерина Зиборова