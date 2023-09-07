Жизнь в розовом цвете

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Несмотря на то что в российском прокате нашумевший фильм «Барби» все-таки не появится, избежать фирменного розового цвета самой знаменитой куклы в мире в своем гардеробе в этом сезоне будет сложно. Но есть способ присоединиться к тренду, не облачаясь при этом с ног до головы в мадженту и не перекрашивая стены в любимой квартире,— добавить образу украшения с ярко-розовой эмалью или розовыми драгоценными камнями. Рубеллиты, розовые сапфиры, опалы, турмалины и шпинели в украшениях с мотивами сердец, бабочек и конфет станут самым элегантным решением намекнуть на симпатии барбикору.
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