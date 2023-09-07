«Работа строится на основе взаимного доверия»

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата российских регионов, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив, Нижегородская область поднялась за пять лет с 70-го на третье место. Рейтинг учитывает четыре направления усилий региональных влас­тей: регуляторную среду, институты для бизнеса, инфраструктуру и ресурсы, поддержку малого и среднего предпринимательства. Как сами нижегородс­кие промышленники оценивают господдержку в регионе — в этой подборке.

Александр Золотарев, генеральный директор «Группы ГАЗ»:

— Важно отметить, что помимо прямых мер поддержки инвестпроектов в промышленнос­ти, таких как налоговые льготы, правительство Нижегородской области реализует целый комплекс организационных мероприятий, содействующих импортозамещению. Кроме того, для нас особенно ценно и значимо наше взаимодействие, касающееся инициатив работников ГАЗа по развитию социальной инфраструктуры Автозаводского района. Пожелания и запросы автозаводцев, касающиеся обновления муниципальных объектов в районе, стали основой программы «Новый социальный вектор». Органы власти слышат эти пожелания и учитывают их — мы совместно с администрацией Нижнего Новгорода и правительством региона работаем над реализацией программы. Так, например, в рамках программы был реконструирован муниципальный спорткомплекс «Чайка». Сейчас ведется совместная работа над планом реконструкции Автозаводского парка культуры и отдыха — излюбленного места отдыха автозаводцев. ГАЗ финансирует разработку концепции развития парка и проектно-сметной документации, органы власти будут изыскивать источники финансирования самой реновации.

Сегодня Автозавод — это самый большой район города, где проживает четвертая часть населения. Это не просто район, а миниполис, где каждая семья так или иначе связана с ГАЗом. И мы очень рады, что руководство Нижегородской области и города ценит уникальность Автозаводского района и серьезно относится к инициативам наших сот­рудников.

Дмитрий Барыкин, генеральный директор АО «Завод Красный Якорь»:

— Промышленник может генерировать любые планы по развитию — воп­росы финансирования внесут свои коррективы. Мы это тоже проходили, но с 2018 года знаем, как не резать крылья собственным перспективам. Именно тогда мы впервые воспользовались господдержкой. Конечно, помощь нам пригодилась бы и раньше, но попытки получить ее отнимали столько времени и сил, что каждый раз было проще кредитоваться. Сейчас предприятие реализует сразу три проекта, которые получили господдержку. Мы инвестировали 1,2 млрд руб. в новый кузнечно-прессовый цех и сейчас укомплектовываем его оборудованием. Вложили 285 млн руб. в увеличение производства цепей 8 класса. И, наконец, реализуем крайне важный для российского судострое­ния проект по разработке арктических якорных цепей калибром от 102 мм — на данном этапе инвестиции составляют 250 млн руб. Кстати, аналогов этой продукции вообще не существует. Конечно, работа в условиях гос­поддержки обязывает к открытости, но это ровно то, чего ждет и сам промышленник от государства — прозрачности и соблюдения правил. По общению с коллегами из других регионов понял, что в Нижегородской области получить господдержку проще, а процедура предельно выстроена и понятна. Поэтому лично меня не удивляет, что Нижегородская область занимает третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, а в 2017 году была только на 70-м. С тех пор многое изменилось, и проекты «Завода Красный Якорь» — тому доказательство.

Виктор Клочай, председатель совета директоров АО «Русполимет»

— Наш опыт свидетельствует о том, что региональные власти отно­сятся к бизнесу не формально, стараются вникнуть в суть и помочь с поис­ком решения в каждом конкретном случае. За последние несколько лет ГК «Рус­полимет» реализовала несколько крупных инвестпроектов, принципиально значимых не только для нижегородской экономики, но и для российской металлургии. И каждый раз мы получали нужную помощь, всегда могли рассчитывать на консультацию. Например, успешное сегодня предприятие «Гранком», производитель металлических порошков и гранул, было построено за год, в том числе благодаря участию областного правительства: мы быстро и качественно подготовили документы для Фонда развития промышленности и получили необходимое финансирование. В воп­росах подготовки кадров и новых инициатив также встречаем понимание и поддержку: вместе работаем в рамках проекта «Профессионалитет».

Отмечу также, что был период, когда в Нижегородской области мер поддержки — и федеральных, и региональных — было достаточно много, но бизнес не знал, где и как их можно получить. Сейчас же практически по каждому из направлений созданы структуры, куда можно обратиться и получить максимальное содействие. Дистанция сокращена, и это радует. Изменился и сам формат взаимодействия бизнеса и власти. Время на принятие решений стало одним из основных ресурсов. Не «когда-нибудь» и «что-нибудь», а как можно быстрее. Понятно, что есть процедуры и регламенты, которые отменить нельзя, и на них необходимо время. Но в вопросах скорости принятия решений изменения очевидны: реакция на обращения мгновенная.

Александр Фролов, директор Нижегородского филиала «Т Плюс»:

— Для нас очевидно, что правительство области сегодня нацелено на максимально конструктивное взаимодействие, на то, чтобы бизнес работал, чтобы в регион шли инвестиции. В современных непростых для экономики условиях такой неравнодушный подход и деятельное участие особенно показательны и ценны. Например, весной прошлого года, когда инвестиционные планы оказались под угрозой, областные власти очень помогли нам снизить финансовую нагрузку, обеспечив привлечение средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на реконструкцию теплосетей. В периметре группы «Т Плюс» Нижегородская область стала первым в России регионом, где был применен такой механизм. В результате мы смогли спокойно войти в период летних ремонтных кампаний и сделать все, что планировали.

С участием руководства области подписаны три крупных соглашения, по которым ведется масштабное техническое перевооружение Сормовской и Дзержинской ТЭЦ. Это еще одно свидетельство того, что наша работа с областным правительством строится на основе взаимного доверия: в том числе благодаря поддержке регионального кабмина все мероприятия в рамках инвестиционных программ реализуются в срок.

Важно, что принципы взаимодействия с инвесторами, которых придерживается команда правительства, характерны не только для областного центра. На примере городов присутствия «Т Плюс» Дзержинска и Кстова мы видим, что за последние пять лет исчезли любые барьеры для реализации инвестиционных программ. Например, если раньше было достаточно сложно получать разрешения на строительные работы, то сейчас с этим вообще нет проблем — процедура максимально упрощена. Именно такие факторы напрямую влияют на инвестиционную привлекательность региона.

Владимир Батенков, генеральный директор АО «Транспневматика»:

— Мы активно работаем по актуальным запросам Российских железных дорог, создаем наукоемкую продукцию, затрачивая огромные средства на разработку и техническое переоснащение производства. Конечно, реа­лизация наших проектов не проходит без участия правительства Нижегородской области. Яркий пример — система дискового тормоза для скоростного и высокоскоростного железнодорожного подвижного состава. При поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) мы наладили выпуск этого оборудования, заместив импортные аналоги: это первая отечественная конструкция, прошедшая все испытания, имеющая сертификаты соответствия требованиям действующих технических регламентов и используемая на скоростных электропоездах ЭС2Г «Ласточка». Постановка систем на производство потребовала больших вложений в техперевооружение: инвестиции в проект составили свыше 572 млн руб., из которых 199 млн предоставил ФРП и еще 30 млн — региональное отделение Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций.

АО «Транспневматика» — градообразующее предприя­тие Первомайска, и подобные проекты позволяют нам увеличивать объем заказов, а значит, растет заработная плата и отчисление в бюджеты всех уровней, соответственно, социальная защищенность жителей всего округа и всей области. Поэтому такая поддержка предприятий региональным правительством дает надежду на стабильное конкурентноспособное будущее, а партнерское взаимодействие улучшает инвестиционный климат в регионе.