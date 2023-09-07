В темпе роста

Минпромторг признал Нижегородскую область лидером среди российских регионов по эффективности промышленной политики в части господдержки предприятий. Высокую оценку подтверждают итоги полугодия: индекс промышленного производства увеличился на 7,9% к первым шести месяцам прошлого года, к концу 2023 года предприятия и власти рассчитывают достичь рекордной отгрузки в 2 трлн руб. В условиях высокой загруженности и дефицита кадров заводам необходимо сосредоточиться на повышении производительности труда, отмечают эксперты.

Промышленность Нижегородской области в первом полугодии показала значительный рост: по данным регионального минпромторга, индекс производства составил 107,9% к январю — июню 2022 года, в ключевых для экономики региона обрабатывающих отраслях — 108,2%. Объем отгруженной продукции прибавил 15% и достиг 895 млрд руб., показатели свидетельствуют о темпах развития сектора выше, чем в целом по России.

При этом рост наблюдается прак­тически по всем отраслям — даже отстающий несколько лет важнейший для региона автопром демонстрирует обнадеживающую динамику, отметил на отчетном заседании Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей министр промышленности и торговли Нижегородской области Максим Черкасов. По итогам первых шести месяцев индекс промпроизводства в автомобилестроении составил 96%, отгрузка — 130,5 млрд руб. Для сравнения, в начале 2023 года индекс находился на отметке 60%. По словам министра, рост показателя свидетельствует если не о восстановлении отрасли, то об остановке падения, наблюдавшегося в 2022 году из-за экономических санкций.

Положительную динамику обеспечат госзаказы и выпуск новых коммерческих автомобилей ГАЗа, власти рассчитывают увидеть положительные результаты в отрасли во втором полугодии. «Традиционно ГАЗ станет якорным поставщиком продукции для всей страны. В разработке у предприятия находится целый ряд новых автомобилей и автобусов нового поколения — электромобили, машины с интеллектуальными цифровыми сервисами, автобусы повышенной комфортности для маломобильных пассажиров и другие проекты», — рассказал губернатор Глеб Никитин на встрече с промышленниками.

Заместитель губернатора Егор Поляков полагает, что автопром выйдет в плюс в ближайшие месяцы, а экономика региона в целом по итогам года превысит показатели 2021 года — ВРП, по его прогнозу, вырастет на 6%. Этому будет способствовать динамика остальных ключевых отраслей: к примеру, индекс производства нефтепродуктов по итогам первого полугодия составил 115% с завершением долгосрочных перерабатывающих инвест­проектов ЛУКОЙЛа, а химпром показал 106,4% благодаря СИБУРу, Заводу синтанолов, «Оргхиму» и другим предприятиям, подсчитали в областном минпромторге.

По мнению председателя совета Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерия Цыбанева, такими темпами по итогам 2023 года промышленники могут выйти на рекордные для Нижегородской области показатели объема отгруженной продукции в 2 трлн руб. «На второе полугодие по многим предприятиям перспективы роста очевидны», — констатировал Валерий Цыбанев.

Создать благоприятный фонд

Такая динамика — в том числе следствие свое­временной господдержки, которую регион в последние годы активизировал. Эти усилия высоко оценивают на федеральном уровне: Минпромторг РФ включил Нижегородскую область в число лидеров по эффективности реализации промышленной политики. Результаты рейтинга за 2022 год были представлены на международной выставке «Иннопром» в июле. Нижегородская область заняла первое место в номинации «Нормативно-правовая база региона, региональные меры господдержки и институты развития», а в общем рейтинге вошла в десятку лучших субъектов РФ по всем показателям.

В 2021 году Нижегородская область занимала в рейтинге 14 место, в 2020 году — четвертое. Как поясняют в правительстве региона, методика до сих пор апробируется и каждый год корректируется: «Меняется не только состав и количество показателей, их наименование, но и система их оценки. Так, за 2022 год рейтинг включал 38 показателей по пяти блокам, за 2021 год — 53 показателя по шести блокам, за 2020 год — 40 показателей по пяти блокам».

В любом случае депутаты считают признание обоснованным. «Лучшая законодательная база страны стала возможной благодаря совместной эффективной работе правительства, законодательного собрания и руководства предприятий. Ресурсы для дальнейшего повышения эффективности у нас очень большие», — говорит спикер регионального парламента Евгений Люлин.

Одной из наиболее востребованных мер являются льготные займы регионального фонда развития промышленности (РФРП). В прошлом году он был рекордно докапитализирован на 701,3 млн руб., общий объем доступных средств превысил 1 млрд руб. Это позволило реализовать две региональные программы «Поддержка производства» и «Стабильность производства». По ним РФРП профинансировал 27 проектов на 774,8 млн руб. Кроме того, в рамках грантовой поддержки в прошлом году 22-м предприятиям фонд компенсировал часть процентной ставки по оборотным кредитам на 148,9 млн руб.

При этом в пользу региона изменились условия по совместным программам РФРП с федеральным фондом («Проекты развития», «Комплектующие изделия», «Производительность труда», «Проекты лесной промышленности»): если раньше объем софинансирования составлял 70% федеральных средств на 30% региональных, то сейчас — 90 на 10%. Кроме этого, выросла максимальная сумма выдачи займов со 100 до 200 млн руб. «Наш регион стал первым, где начали действовать новые правила», — отметил Максим Черкасов.

В этом году РФРП будет докапитализирован еще на 200 млн руб. Об этом губернатор сообщил на встрече с промышленниками. «Конечно, заявок в фонде больше, чем на 200 млн руб., но по мере освоения этих средств посмотрим, как еще поддержать нашу промышленность», — пообещал Андрей Саносян. Валерий Цыбанев и директора заводов наде­ются, что общий объем регионального фонда по итогам года будет доведен до 2 млрд руб.

Технологии и экспорт

Среди инструментов региональной господдержки не только финансовые меры. В условиях санкционного перестроения рынков найти новых партнеров предприятиям помогает созданные в прошлом году регио­нальный Центр импорта и импортозамещения, с которым сотрудничают 640 заводов. Варианты поставок по параллельному импорту подобрали 300 предприятиям, одновременно удалось запустить производство российских аналогов зарубежных комплектующих и оборудования. Предприятиям организуют бизнес-миссии в дружественные страны ЕАЭС, БРИКС, Африки, Латинской Америки и Персидского залива.

Также в регионе совершенствуются и развиваются преференциальные зоны и коллаборация науки и предприятий. Нижегородская область прошла федеральный отбор и совместно с московским ООО «Прано групп» создает на Бору технопарк «Волга» в сфере критичной для России электронной промышленности. Чтобы расширить возможности экономики закрытого Сарова, на правительственном уровне решено расширить границы одноименной территории опережающего развития, а в Дзержинске наполняется резидентами особая экономическая зона «Кулибин», где появится новый технопарк H2O с офисами и лабораториями для создания прототипов новых химических продуктов. Также в городе химиков началось строительство единственного в Приволжском федеральном округе экотехнопарка.

Наполнить технопарки разработками призван Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ), участники которого в 2022 году представили и передали в производство более 400 новых технологий. Сейчас НОЦ сопровождает свыше 120 научно-технических проектов. На поддержку участников в 2023 году центр получит 121 млн руб. из федерального бюджета. «За минувшие три года участники центра получили более 230 млн руб. на развитие инновационных разработок и их внедрение в производство. За время своего существования с 2019 года центр вышел за пределы региона и доказал эффективность выбранного формата — сегодня это 64 участника, в том числе вузы, научные организации, предприятия и компании реального сектора экономики», — отметил руководитель НОЦ Тимур Халитов.

Производительность номер один

На фоне кадрового дефицита единственным способом сохранения набранных темпов экономики и промышленности Нижегородской области губернатор Глеб Никитин назвал повышение производительности труда. С ним согласен спикер Евгений Люлин: «Демографические прогнозы и перспективы промышленности очевидны, поэтому дефицит работников будет только нарастать. Сегодня на многих предприятиях есть лишь элементы производительности труда, а должна быть система, которую пока внедрили лишь единицы промышленников. В контексте бережливого производства мы лучшие в стране. У нас есть фабрики процессов, люди, которые действительно погружены в эту тему. Это просто мечта, чтобы на каждом предприятии принципы бережливого производства внедрялись, но необходима философия компаний, которая должна включать стимулирование и вовлечение человека в рабочие процессы», — полагает гос­подин Люлин.

Нижний Новгород можно по праву назвать пионером во внедрении бережливого производства в России — оно началось в 2003 году на Горьковском автозаводе, затем этот опыт осваивался на других предприя­тиях и в других регионах, и в дальнейшем его подходы стали основой для создания нацпроекта «Производительность труда».

По словам Максима Черкасова, инициатива Нижегородской области о расширении национального проекта «Производительность труда» и включении в него предприятий ОПК рассматривается на федеральном уровне. В Минпромторг поступило предложение создать межведомственный центр предприятий оборонно-промышленного комплекса. Планируется, что ведущие российские госкорпорации в контуре центра будут решать проблемы своевременного выполнения гособоронзаказа, вызванного нехваткой кадров.

«Одной из главных целей Центра станет создание новых производственных систем — как основы высокой эффективности предприятий ОПК. Так как Нижегородская область имеет богатый опыт в области повышения производительности труда, чему способствовала многолетняя и успешная реализация национального проекта, а также совместная работа с госкорпорацией „Росатом“, мы предложили Минпромторгу России рассмотреть регион в качестве пилотного», — подытожил министр.

Роман Рыскаль