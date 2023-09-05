Краевой минздрав опроверг сведения о ликвидации Пермской краевой школы медицины катастроф

Министерство здравоохранения Пермского края опровергло информацию о возможной ликвидации Пермской краевой школы медицины катастроф. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил замминистра здравоохранения края Александр Лесников.

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«Информация о ликвидации Пермской краевой школы медицины катастроф не соответствует действительности. Это структурное подразделение ГБУЗ ПК “ТЦМК” работает в настоящее время и продолжит свою работу в дальнейшем без изменения финансирования»,— рассказал господин Лесников.

Ранее руководитель учреждения Валентина Авдеева сообщала информацию о том, что краевой минфин хочет ликвидировать школу. Среди причин госпожа Авдеева называла проблему со ставками, которая может привести к отзыву образовательной лицензии.

«Пермская краевая школа медицины катастроф» является образовательно-методическим центром, входящим в структуру ГКУЗ «Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф». Центр был создан в октябре 1997 года для повышения качества оказания первой помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и ДТП.