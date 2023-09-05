Двух томских депутатов лишили мандатов по закону о «прогулах»

Городская дума Томска лишила депутатских мандатов депутатов Андрея Фатеева и Артема Канарева, уехавших из России. Сессия муниципального парламента проходит 5 сентября.

Основанием для такого решения стали изменения в федеральном законодательстве, согласно которым отсутствие муниципального депутата на заседаниях без уважительных причин в течение шести месяцев подряд является основанием для досрочного прекращения полномочий. Сроки «прогула» исчисляются с 1 марта 2023 года, то есть, лишать мандатов можно с 1 сентября. Перед голосованием группа депутатов покинула сессию в знак протеста против нарушения, по их мнению, регламента при вынесении и рассмотрении вопросов о лишении мандатов.

Андрей Фатеев входил в депутатскую группу «Независимые депутаты» из двух человек. Он был избран в Центральном одномандатном избирательном округе №11. Таким образом, группа перестала существовать. Другой представитель «Независимых депутатов» - Ксения Фадеева, как сообщал «Ъ-Сибирь», проходит обвиняемой по уголовному делу об организации экстремистского сообщества и участии в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан. Процесс по делу начался 14 августа. Артем Канарев входил во фракцию «Яблоко». Он был избран от Вузовского одномандатного округа №2.

В гордуме Томска осталось 35 депутатов.

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Валерий Лавский