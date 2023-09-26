Сегодня исполняется 58 лет председателю совета директоров ПАО «Северсталь» Алексею Мордашову

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Алексей Мордашов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор Большого театра России Владимир Урин:

— Уважаемый Алексей Александрович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! С Вашим именем неразрывно связаны не только укрепление экономики, поддержка масштабных социальных проектов и развитие целых регионов нашей страны, но и значительный вклад в сохранение русской культуры. Вы как истинный ценитель театрального искусства, в частности балета, много лет поддерживаете наши смелые начинания и эксперименты. Благодаря Вашей помощи на нашей сцене появляются новые постановки, вот уже почти десять лет радует зрителей фестиваль «Бенуа де ла Данс», который стал престижным в мире балета. Сердечно благодарю Вас за поддержку Большого театра. Пусть Ваши вдохновение и энергия никогда не иссякают, а каждый день приносит новые достижения и успехи! Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

Сегодня исполняется 54 года генеральному директору—председателю правления ОАО РЖД Олегу Белозерову

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Олег Белозеров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов:

— Уважаемый Олег Валентинович! От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Ваш организаторский талант, управленческий опыт, стратегический подход к делу и высокие человеческие качества позволяют Вам эффективно решать сложнейшие задачи государственной важности, грамотно реагировать на все вызовы времени. Убежден, что под Вашим руководством компания «Российские железные дороги» продолжит свою эффективную работу во благо нашей страны и регионов. Желаю Вам доброго здоровья, благополучия, успехов, новых свершений и всего самого доброго!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»