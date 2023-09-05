Главные новости к утру 5 сентября

Три беспилотника, летевшие в сторону Москвы, сбиты в Московской, Калужской и Тверской областях. В Подмосковье поврежден бытовой объект. В московских аэропортах задержаны или отменены 40 рейсов.

Минэнерго в условиях кризиса на топливном рынке пытается активизировать дискуссию о возвращении полных выплат по демпферу, которые были сокращены вдвое с сентября, узнал «Ъ». Демпфер остается ключевым инструментом для снижения оптовой стоимости бензина и дизтоплива, которые держатся на исторических максимумах. Подробнее

Возбуждено дело о нарушениях в Фонде госимущества Украины. Руководитель этого фонда Рутем Умеров ранее был предложен президентом Владимиром Зеленским на пост министра обороны. О кандидатуре

Первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом. Президент США сдал отрицательный тест на COVID-19.

Средние ставки по ипотечным программам банков вплотную приблизились к 14% годовых, свидетельствуют данные компании «Русипотека», с которыми ознакомился «Ъ». За летние месяцы рост составил 2–2,4 процентного пункта, ускорившись во второй половине августа после повышения ключевой ставки. Подробнее

Международная федерация плавания разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в индивидуальных стартах. В каждой дисциплине до соревнований допустят только по одному спортсмену от РФ и Белоруссии в нейтральном статусе.

Московский метрополитен, избавляющийся от англоязычного названия Face Pay, подал заявку на регистрацию бренда «Взгляд» для систем биометрии и оплаты проезда, узнал «Ъ». Вариант переименования системы оплаты по биометрии в «Оплату взглядом» рассматривался еще в 2022 году. Подробнее

Андрей Рублев и Даниил Медведев победили в 1/8 финала US Open в одиночном разряде. Они поборются за выход в полуфинал между собой.

О предстоящих 5 сентября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».