Главные анонсы 5 сентября

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание Российского организационного комитета «Победа». На повестке дня — рассмотрение заявок на присвоение почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» и создание Национального центра исторической памяти при президенте РФ. Кроме того, глава государства в режиме видеоконференцсвязи проведет совещание по реализации программы развития дальневосточных городов (Анадырь, Магадан, Якутск).

В Нью-Йорке откроется 78-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Делегацию России возглавит министра иностранных дер РФ Сергей Лавров.

В Москве начнется осенняя сессия Государственной думы. Первые две недели сессии, с 5 по 17 сентября, депутаты будут работать в своих избирательных округах.

В Москве Хамовнический суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма.

В Белоруссии Минской области пройдет специальное учение со спасательными подразделениями, выделенными в состав формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, «Скала-2023».

В России вступает в силу запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в интернете. Ограничение будет действовать до 20:00 мск 10 сентября.

Городские думы Томска и Ижевска выберут мэров.

В Москве арбитражный суд Московской области рассмотрит иск АО «Транснефть-Диаскан» (дочерняя структура «Транснефти») к малазийской GazTech E&S.

В России пройдет внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Сибур холдинг» в форме заочного голосования. В повестке выплата (объявление) дивидендов по результатам шести месяцев 2023 отчетного года.

Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы на приговор, вынесенный Николаю Романову (бывший схиигумен Сергий) и его соратнику Всеволоду Могучеву по делу о возбуждении ненависти.

Myanmar Airways International откроет прямое авиасообщение между Янгоном и Новосибирском.

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении пяти иностранцев-участников батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ): гражданина Швеции Матиаса Густавссона, гражданина Хорватии Векослава Пребега и британских подданных Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла. Они обвиняются в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и наемничестве.