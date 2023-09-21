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Коммерсантъ FM
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Раскрась сам

У многих представителей творческих профессий осень, как известно, считается самой продуктивной порой в году. Возможно, потому что осенние холода загоняют нас в помещение, напоминая, что лето и отдых уже позади, пора бы и поработать. Но еще и потому, что многоцветная сезонная палитра не оставляет равнодушным никого, включая законодателей моды. Хотя, конечно, осенние премьеры готовятся заранее.

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Givenchy, осень-зима 2023/24

Givenchy, осень-зима 2023/24

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Экспонат выставки Fashion Folklore, Музей истории цивилизаций Средиземноморья, Марсель

Экспонат выставки Fashion Folklore, Музей истории цивилизаций Средиземноморья, Марсель

Фото: © Mucem / Marianne Kuhn

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Givenchy, осень-зима 2023/24

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Экспонат выставки Fashion Folklore, Музей истории цивилизаций Средиземноморья, Марсель

Фото: © Mucem / Marianne Kuhn

Просмотр свежих коллекций — фото с модных показов и интерьерных выпусков — превращает десктоп компьютера в яркий коллаж. Колоритная шотландская клетка, регулярно возвращающаяся в тренды в сентябре, насыщенный оранжевый, желтый, изумрудный, бордовый и коричневый, цвет пожухлой листвы — если верить модным обозревателям, альтернативой этому буйству красок может стать разве что универсальный бежевый и строгий монохром — классическая пара черный и белый по-прежнему с нами, оставаясь в числе фаворитов как в интерьерах, так и на подиуме.

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Выставочный проект Nilufar Open Edition 2023, галерея Нины Яшар, Милан

Выставочный проект Nilufar Open Edition 2023, галерея Нины Яшар, Милан

Фото: Filippo Pincolini

Ткани из коллекции Sequana, Pierre Frey

Ткани из коллекции Sequana, Pierre Frey

Фото: Pierre Frey

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Выставочный проект Nilufar Open Edition 2023, галерея Нины Яшар, Милан

Фото: Filippo Pincolini

Ткани из коллекции Sequana, Pierre Frey

Фото: Pierre Frey

А те, у кого осень вызывает только меланхолию, могут отмотать пленку назад и вновь «включить» лето (почему бы нет) — в номер попали самые популярные солнечные направления.

Елена Кананыкина

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