Раскрась сам

У многих представителей творческих профессий осень, как известно, считается самой продуктивной порой в году. Возможно, потому что осенние холода загоняют нас в помещение, напоминая, что лето и отдых уже позади, пора бы и поработать. Но еще и потому, что многоцветная сезонная палитра не оставляет равнодушным никого, включая законодателей моды. Хотя, конечно, осенние премьеры готовятся заранее.
Просмотр свежих коллекций — фото с модных показов и интерьерных выпусков — превращает десктоп компьютера в яркий коллаж. Колоритная шотландская клетка, регулярно возвращающаяся в тренды в сентябре, насыщенный оранжевый, желтый, изумрудный, бордовый и коричневый, цвет пожухлой листвы — если верить модным обозревателям, альтернативой этому буйству красок может стать разве что универсальный бежевый и строгий монохром — классическая пара черный и белый по-прежнему с нами, оставаясь в числе фаворитов как в интерьерах, так и на подиуме.
А те, у кого осень вызывает только меланхолию, могут отмотать пленку назад и вновь «включить» лето (почему бы нет) — в номер попали самые популярные солнечные направления.