Статистическая благодать

Жители Татарстана, согласно официальной статистике, продолжают увеличивать свое благосостояние, несмотря на санкции западных стран в отношении РФ. По данным чиновников, в первом полугодии доходы граждан в регионе выросли на 13,6% — до 46,7 тыс. руб. на человека в месяц. Учитывая инфляцию, татарстанцы стали богаче на 8,7%. Высокими темпами растут и зарплаты в Татарстане — официальный средний заработок в регионе уже достигает почти 60 тыс. руб. Как считают эксперты, рост доходов прежде всего связан с методикой подсчетов, а в реальности жители вряд ли заметили повышение своего уровня жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Объем денежных доходов населения Татарстана в первом полугодии 2023 года составил 1,12 трлн руб. Такие данные опубликовал Татарстанстат. В январе–июне 2022 года этот показатель достигал 986,7 млрд руб. То есть объем доходов увеличился на 13,6%.

Реальные денежные доходы, которые рассчитываются с учетом индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги, увеличились в первом полугодии на 8,7%. А реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 9,4%, сказано в докладе Татарстанстата.

В среднем на душу населения денежные доходы в Татарстане составили 46,69 тыс. руб. в месяц по итогам всего полугодия. А во втором квартале 2023 года — 51,3 тыс. руб. Это самый высокий показатель в Приволжском округе. Так, в Нижегородской области доходы за этот период составили 48,7 тыс. руб. на человека в месяц, в Самарской — 41,16 тыс. руб., в Башкирии — 36,2 тыс. руб., в Чувашии — 31,4 тыс. руб., а в Марий Эл — 28,7 тыс. руб.

Самые высокие доходы в стране зафиксированы в Ханты-Мансийском (140,3 тыс. руб.), Чукотском (131,6 тыс. руб.) и Ненецком (114 тыс. руб.) автономных округах, а также в Москве (99,6 тыс. руб.).

Среднемесячная заработная плата в Татарстане в первом полугодии 2023 года составила 58,33 тыс. руб. Это на 16,5% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Реальная зарплата, с учетом инфляции, выросла на 11,5%, отчитались чиновники.

Самые высокие заработные платы зафиксированы в сферах добычи полезных ископаемых (93,9 тыс. руб.), информатизации и связи (89,9 тыс. руб. в среднем в месяц), финансов и услуг страхования (83,5 тыс. руб.). Самые низкие зарплаты отмечены в гостиничном бизнесе и сфере общественного питания (в среднем за месяц 35,3 тыс. руб.), а также в сфере операций с недвижимым имуществом (39,1 тыс. руб.), в сельском хозяйстве (41,3 тыс. руб.) и в области административной деятельности (41,1 тыс. руб.).

По данным официальной статистики, жители Татарстана 85,5% своих доходов в январе–июне 2023 года тратили на покупки товаров и оплату услуг (в том числе на товары — 65,9%, на услуги — 18,8%). Еще 11,1% доходов расходовали на оплату обязательных платежей и взносов. 3,4% доходов составили сбережения жителей.

Напомним, что чиновники фиксируют рост реальных доходов жителей Татарстана с 2021 года. Тогда, по данным Татарстанстата они увеличились на 4% на фоне восстановления экономики после начала пандемии COVID-19. В 2022 году реальные доходы жителей республики стали больше еще на 2,1%, несмотря на проведение спецоперации РФ на Украине. Хотя в целом по стране население стало беднее в прошлом году: реальные доходы россиян сократились на 1,4%.

На заседании комитета Госсовета Татарстана по госстроительству в апреле этого года депутаты поставили под сомнение достоверность официальной статистики о благосостоянии жителей. Глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов заявил, что никто из его избирателей не получает по 50 тыс. руб. Он пожаловался, что многие «сводят концы с концами». Его поддержал единоросс Николай Рыбушкин, который предложил изменить методы подсчета, чтобы «не смешивалась зарплата директора и уборщицы». «Как говорят, есть ложь, есть большая ложь, есть статистика»,— заявил он. Глава комитета Альберт Хабибуллин признал, что «иногда оперируем цифрами в какую сторону удобно», но отметил, что в республике много всего делается.

Несмотря на рост доходов, Росстат недавно отчитался, что на покупку продуктов питания в прошлом году пришлось почти 31% расходов среднего жителя Татарстана — заметно больше, чем в 2021 году. На отдельные группы продуктов траты выросли на 25–36% вопреки официальной инфляции в регионе чуть более 11%. Втрое увеличилась доля тех, у кого затраты на еду превышают 70% всех расходов.

«Росту доходов могли способствовать статистические изменения в подсчетах уровня средних доходов населения»,— считает партнер экспертной группы Veta Александр Терентьев. Хотя он и не исключает, что «также, возможно, повлиял рост делового климата в регионе». «Открытие новых предприятий, как правило, способствует предложению зарплатных ставок согласно экономической повестке»,— говорит он.

Однако эксперт отмечает «фактическое удорожание стоимости услуг и товаров народного потребления, повышение ключевой ставки ЦБ». На этом фоне у него «нет уверенности», что объявленный чиновниками рост доходов «каким-либо образом способствует повышению уровня жизни населения и добавляет экономически активным гражданам градуса финансовой комфортности».

Кирилл Антонов