Главные новости за 4 сентября. Белгород, Воронеж, Курск, Тамбов

В Воронежской области началось строительство тепличного комплекса за 21,6 млрд рублей. Проект реализует ГК «Династия», к которой имеют отношение бывшие топ-менеджеры ГК «Эко-культура».

Белгородские власти планируют выплачивать 10 тысяч рублей иным и 15 тысяч многодетным семьям, которые из-за обстрелов не могут жить дома. У них не должно быть в собственности другого жилья и должен быть заключен договор найма (аренды) помещений в регионе.

Курский филиал «Квадры» возглавил Данил Дунин. Ранее он был главным инженером и заместителем управляющего директора.

Депутата гордумы Воронежа Романа Жогова выпустили из-под домашнего ареста. Его уголовное дело о мошенничестве суд начнет рассматривать 14 сентября.

Курянин Сергей Коршаков получил 20 лет за госизмену, подготовку диверсии и торговлю наркотиками. Фабула дела не раскрывается.

Заместитель губернатора — первый зампред правительства Воронежской области Виталий Шабалатов официально уволился. Чиновник написал заявление по собственной инициативе.

В Курске дорожную развязку за 468 млн рублей начнет делать московское «Управление капитального строительства». Компания стала единственным участником торгов.

Главу тамбовского производителя битума заподозрили в неуплате почти 323 млн рублей налогов. Имя гендиректора и название компании не раскрывается.