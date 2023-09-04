Тамбовского производителя битума заподозрили в неуплате почти 323 млн рублей налогов

Региональное управление СКР по Тамбовской области по материалам областного управления Федеральной налоговой службы возбудило уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) против гендиректора компании по производству и перевозке битуминозных смесей. Об этом сообщили в ведомстве.

Имя фигуранта и название компании не раскрывается.

По версии следствия, генеральный директор умышленно включал заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за 2018–2020 годы. Они были основаны на документах бухгалтерского учета о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с транспортной компанией по перевозке продукции.

Общая сумма неоплаченных налогов составила почти 323 млн руб.

Сейчас, рассказали в СКР, по делу проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения налогового преступления и возмещение причиненного бюджетной системе ущерба.

О спорах тамбовского бизнеса о досрочной отправке следователям материалов от ФНС читайте в материале «Ъ-Черноземье» «С правом передачи».

Александр Прытков

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