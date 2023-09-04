Уволился первый вице-премьер правительства Воронежской области Виталий Шабалатов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ об освобождении от замещаемой должности заместителя губернатора — первого заместителя председателя облправительства Виталия Шабалатова. Об этом сообщили в облправительстве.

От замещаемой должности Виталий Шабалатов «в связи с досрочным прекращением своих полномочий» по инициативе работника с 4 сентября. Господин Шабалатов подтверждал «Ъ-Черноземье» свое увольнение 1 сентября.

О возможном изменении структуры воронежского правительства читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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