Белгородские власти планируют выплачивать от 10 до 15 тысяч рублей семьям, которые из-за обстрелов не могут жить дома

Министерство социальной защиты населения Белгородской области готовится начать дополнительные выплаты семьям, которые из-за обстрелов не могут вернуться в свои дома и вынуждены арендовать жилье. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Мера поддержки касается тех, кто временно не может вернуться в свое жилье, так как оно разрушено полностью или разрушены несущие конструкции дома, а также тех, у кого нет доступа к жилому помещению «из-за работы правоохранительных органов».

При этом у получателей средство не должно быть в собственности другого жилья и должен быть заключен договор найма (аренды) в Белгородской области.

Власти планируют выплатить 15 тыс. руб. многодетным семьям и 10 тыс. руб. иным семьям. Выплата будет идти постоянно зарегистрированным гражданам в том населенном пункте, где находятся жилые помещения.

Полный перечень документов власти планируют утвердить в конце недели. Прием документа должен начаться с понедельника, 11 сентября. Сдавать их можно в территориальных органах социальной защиты населения по месту фактического проживания граждан на сегодняшний день.

Решение о выплате будет принимать межведомственная комиссия, в состав которой включены представители региональных министерств области, надзорных органов и областного управления безопасности. «Первое заседание состоится в конце следующей недели, по итогам ее работы будет сформирована заявка на выплату в текущем месяце», — рассказали в пресс-службе.

О помощи в восстановлении пострадавшего от обстрелов белгородского жилья читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Особо чувствуем агрессию"».

Александр Прытков

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