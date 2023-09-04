В Курске дорожную развязку за 468 млн рублей начнет делать московское «Управление капитального строительства»

Единственным участником торгов на переустройство сетей для транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы в Курске стало московское ООО «Управление капитального строительства». Договор находится на стадии подписания поставщиком, следует из конкурсной документации.

Компания не стала снижаться максимальную цену контракта в 468 млн руб. Подрядчику предстоит до 30 ноября 2024 года переустроить сети связи девяти компаний, четыре ЛЭП, два водопровода, напорную канализацию и ливневую канализацию, газопровод, компенсировать вырубку деревьев.

По данным Rusprofile, ООО «Управление капитального строительства» зарегистрировано в Москве в декабре 2012 года для строительства жилых и нежилых зданий и имеет курский ИНН. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 годы выручка составила 292,5 млн руб., чистая прибыль — 6,5 млн. Гендиректором и единственным владельцем является Олег Щелкунов.

С 2013 года компания получила 87 госконтрактов на 5,4 млрд руб. Крупнейший из них — на строительство мемориала «Курская битва» за 2,7 млрд руб.

Как компания получила контракт на строительство школы в Орле за 1,2 млрд рублей — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Орелгосзаказчик" намусорил на торгах».

Александр Прытков

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