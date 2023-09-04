Думе предложили запретить выдачу оружия на 10 лет после получения гражданства

Депутат от партии КПРФ Михаил Матвеев внес в Госдуму законопроект, предлагающий запретить выдачу лицензии на оружие в течение десяти лет после получения гражданства РФ. Кроме того, депутат предлагает запретить выдачу оружия лицам, у которых нет сведений о постановке на воинский учет по месту жительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Матвеев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Михаил Матвеев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Изменения предлагается внести в ст. 13 закона «Об оружии». В документе говорится, что аэрозоли со слезоточивыми веществами, электрошокеры и пневматическое оружие необходимо выдавать в течение пяти лет с момента получения гражданства.

Михаил Матвеев отмечает, что мигранты зачастую оформляют разрешение на оружие сразу после получения гражданства, при этом не вставая на воинский учет. Кроме того, он указал, что после начала спецоперации борьба с нарушениями в сфере оборота оружия имеет «исключительное общественное значение».

Лусине Баласян