Суд вынес приговоры членам китайской группировки, похищавшей людей в Петербурге

Санкт-Петербургский городской суд приговорил шестерых граждан Китая к заключению в колонии строгого режима на сроки от 2 до 5 лет за похищения своих соотечественников и вымогательство у них денег, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд квалифицировал их действия, как подпадающие под статьи о вымогательстве и похищении человека (пп. «а», «в»,«г»,«ж»,«з» ч.2 ст.126 УК РФ, пп. «а», «в», «г» ч.2 ст.163 УК РФ. Сроки распределились следующие образом: Лю Дзюню — 5 лет, Фэн Сяочуну — 4,5 года, У Цзяхуэю — 4 года, Чжану Шаофэну — 4 года, Чжэну Юнсяну — 3 года, Чжану Юэ — 2 года. Господин Юэ был освобожден в зале суда, так как было зачтено время содержания под стражей. Вину участники группы признали частично.

По версии суда, летом 2020 года Лю Цзюнь создал в Петербурге организованную преступную группу из соотечественников, чтобы похищать людей (также граждан Китая) и вымогать у них деньги. Суд счел, что кроме причинения физической боли и телесных повреждений, участники группы нанесли ущерб на суммы от 30 418 руб. до 1784955 руб.

Ранее Василеостровский районный суд вынес приговор еще одному участнику группы — Хуэю Вану, который был адвокатом Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет условно с испытательным сроком 5 лет. Роль господина Вана заключалась в том, что он должен быть поддержать требования других участников группы к похищенному им человеку о передаче им 100 тыс. юаней.

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