Минфин предложил маркировать табак спецмарками

В рамках перехода на «цифровой акциз» для табака Минфин подготовил проект постановления правительства о введении учетно-контрольных специальных марок для табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции. Документ опубликован на портале правовых актов.

Во второй части Налогового кодекса появится понятие «учетно-контрольная специальная марка». Его будут наносить на упаковку табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции.

Директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский говорил, что с 2024 года на табачных пачках не будет акцизных марок, а акцизы будут начислять на основе информации из системы маркировки. В июне Владислав Заславский сообщил, что Минпромторг также хочет распространить цифровой акциз на пиво, пивные напитки и сладкую воду.

Анастасия Ларина