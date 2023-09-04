Федермессер исключили из Совета по вопросам попечительства в социальной сфере

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому утвержден новый состав Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и президент Русфонда Лев Амбиндер исключены из его состава.

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Совет при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере был создан в 2012 году. Это совещательный орган, созданный для рассмотрения важных вопросов социальной защиты граждан в трудной жизненной ситуации, в том числе сирот и инвалидов. В задачи Совета входит: развитие благотворительности, подготовка предложений по улучшению работы исполнительной власти в социальной сфере; взаимодействие с попечительскими советами больниц, хосписов, домов ребенка, детских домов. Председатель Совета — вице-премьер Татьяна Голикова.

Из Совета также исключены:

Наталья Давыдова (организатор волонтерских форумов и социальных программ для детей с ограниченными возможностями);

Галина Потапова (замдиректора федерального предприятия «Научно-производственное объединение ''Микроген''» при Минздраве);

замминистра здравоохранения Олег Салагай (до конца августа был членом совета фонда «Круг добра»);

бизнесмен Александр Светаков (председатель попечительского совета благотворительного фонда «Абсолют-помощь»);

Владимир Смирнов (учредитель «Общественного фонда Владимира Смирнова»).

Новыми членами Совета стали:

Лейла Адамян (президент одноименного благотворительного фонда в области поддержки социально-культурных инициатив);

Илона Броневицкая (глава благотворительного фонда помощи бездомным животным «Домашний»);

Юрий Жулёв (сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов);

Никита Коваленко (председатель правления общественной организации содействия пациентам с вирусными гепатитами «Вместе против гепатита»);

Евгений Козловский (директор АНО "Центр по разработке и внедрению цифровых технологий и программ по реабилитации «Без ограничений»);

Евгения Котова (замминистра здравоохранения, в конце августа вместо Олега Салагая была назначена членом совета фонда «Круг добра»);

Петр Положевец (гендиректор благотворительного фонда «Вклад в будущее»).

Анастасия Ларина