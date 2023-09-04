Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Федермессер исключили из Совета по вопросам попечительства в социальной сфере

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому утвержден новый состав Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и президент Русфонда Лев Амбиндер исключены из его состава.

Предыдущая фотография
Нюта Федермессер выступает в суде по уголовному делу признанного иностранным агентом бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в мае 2023 года

Нюта Федермессер выступает в суде по уголовному делу признанного иностранным агентом бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в мае 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Лев Амбиндер на заседании Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека в декабре 2019 года

Лев Амбиндер на заседании Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека в декабре 2019 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Следующая фотография
1 / 2

Нюта Федермессер выступает в суде по уголовному делу признанного иностранным агентом бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в мае 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Лев Амбиндер на заседании Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека в декабре 2019 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Совет при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере был создан в 2012 году. Это совещательный орган, созданный для рассмотрения важных вопросов социальной защиты граждан в трудной жизненной ситуации, в том числе сирот и инвалидов. В задачи Совета входит: развитие благотворительности, подготовка предложений по улучшению работы исполнительной власти в социальной сфере; взаимодействие с попечительскими советами больниц, хосписов, домов ребенка, детских домов. Председатель Совета — вице-премьер Татьяна Голикова.

Из Совета также исключены:

  • Наталья Давыдова (организатор волонтерских форумов и социальных программ для детей с ограниченными возможностями);
  • Галина Потапова (замдиректора федерального предприятия «Научно-производственное объединение ''Микроген''» при Минздраве);
  • замминистра здравоохранения Олег Салагай (до конца августа был членом совета фонда «Круг добра»);
  • бизнесмен Александр Светаков (председатель попечительского совета благотворительного фонда «Абсолют-помощь»);
  • Владимир Смирнов (учредитель «Общественного фонда Владимира Смирнова»).

Новыми членами Совета стали:

  • Лейла Адамян (президент одноименного благотворительного фонда в области поддержки социально-культурных инициатив);
  • Илона Броневицкая (глава благотворительного фонда помощи бездомным животным «Домашний»);
  • Юрий Жулёв (сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов);
  • Никита Коваленко (председатель правления общественной организации содействия пациентам с вирусными гепатитами «Вместе против гепатита»);
  • Евгений Козловский (директор АНО "Центр по разработке и внедрению цифровых технологий и программ по реабилитации «Без ограничений»);
  • Евгения Котова (замминистра здравоохранения, в конце августа вместо Олега Салагая была назначена членом совета фонда «Круг добра»);
  • Петр Положевец (гендиректор благотворительного фонда «Вклад в будущее»).

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...