Крупный производитель подсолнечного масла «Юг Руси» может сменить владельца

Один из основных производителей подсолнечного масла в России — ООО МЭЗ «Юг Руси», принадлежащий Сергею Кислову, может сменить владельца. Новым собственником, возможно, станет кубанский «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева», пишет «Ъ» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, подтверждением сделки может служить смена менеджмента в ООО МЭЗ «Юг Руси». С 30 августа должность генерального директора маслозавода занял Камиль Музафаров, сменивший на этой должности сына владельца Дмитрия Кислова.

Новый гендиректор является учредителем ООО «Ресурс», которая специализируется на управлении холдинговыми компаниями. По данным источников «Ъ», именно эта компания и может стать покупателем «Юга Руси». Отмечается, что 20 июля 100% «Ресурса» были заложены в Московском кредитном банке (МКБ), а 21 июля в залог МКБ перешла доля «Юга Руси» в «МЭЗ Юг Руси».

По словам управляющего директора Peregrine Capital Дмитрия Габышева, «Ресурс» привлекает деньги от банка, передавая в залог доли, но, так как у пустой компании нет активов, банк получает в залог и доли в покупаемой структуре.

В обеих компаниях ситуацию журналистам так и не прокомментировали. По информации источников «Ъ», бизнес «Юга Руси» можно оценить примерно в 40 млрд руб.

Анастасия Назарова