Глеб Никитин объяснил свой отказ от предвыборных дебатов

Свой отказ от участия в предвыборных дебатах Глеб Никитин объяснил тем, что в силу своих должностных обязанностей он лучше других кандидатов в губернаторы информирован о состоянии дел в регионе, проблемах и возможностях для их решения. «Этот инструмент (предвыборные дебаты.— «Ъ») в текущих реалиях не выполняет главной задачи — аргументированного спора»,— сообщил «Ъ-Приволжье» глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Я считаю, что мы заведомо не в равном положении в силу моей гораздо большей информированности о конкретных вопросах развития региона и о реальных ресурсах. И с моей стороны было бы некорректным пользоваться таким преимуществом для использования в предвыборной борьбе»,— пояснил свою позицию Глеб Никитин.

Остальные кандидаты в ходе предвыборных дебатов на телевидении обсуждали вопросы работы ЖКХ, проблемы капитального ремонта домов, развитие бизнеса в современных экономических условиях, демографию, социальную сферу, проблемы образования и здравоохранения.

Как писал «Ъ-Приволжье», на кресло губернатора Нижегородской области претендуют пять кандидатов. Кроме выдвинутого «Единой Россией» действующего главы региона Глеба Никитина областная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами Владислава Егорова (КПРФ), Владислава Атмахова (ЛДПР), Александра Быкова («Партия пенсионеров») и Илью Померанцева («Гражданская сила»). Выборы губернатора пройдут в течение трех дней 8-10 сентября, в том числе в форме дистанционного электронного голосования.

Андрей Репин