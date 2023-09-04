«Петербурггаз» монополизирует обслуживание

1 сентября вступили в силу изменения в ФЗ «О газоснабжении в РФ», по которым техническое обслуживание всего газового оборудования в жилых домах смогут осуществлять только газораспределительные организации (ГРО). В Северной столице это ООО «Петербурггаз». Компания обслуживает более 92% квартир в городе, договоры с предприятием необходимо перезаключить до 1 января 2024 года. Эксперты признают, что нововведение ущемляет свободный рынок, но это оправданно, так как ответственность за внештатные ситуации теперь также ложится на ГРО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По состоянию на 1 июня 2023 года «Петербурггаз» обслуживает 18,1 тыс. многоквартирных домов и 26,7 тыс. частных домовладений

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По состоянию на 1 июня 2023 года «Петербурггаз» обслуживает 18,1 тыс. многоквартирных домов и 26,7 тыс. частных домовладений

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно вступившим в силу поправкам в федеральный закон «О газоснабжении в РФ» и Жилищный кодекс РФ, с 1 января 2024 года техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах (МКД), а также в индивидуальных жилых домах смогут осуществлять только газораспределительные организации. «Данные изменения в законодательстве направлены на повышение безопасности использования газовых сетей в многоквартирных и индивидуальных жилых домах»,— говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Изменение в закон также вводит требование о едином обслуживании внутридомового и внутриквартирного оборудования. Таким образом, обслуживать бытовые газовые приборы и общедомовое газовое оборудование могут только организации, поставляющие в дом газ. Наличие у организации статуса «газораспределительная» необходимо для отнесения ее к категории специализированных. На территории Санкт-Петербурга это ООО «Петербурггаз».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Петербурггаз» зарегистрировано в Санкт-Петербурге с февраля 2004 года. 51% долей в уставном капитале компании владеет комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, доля в 49% — у ОАО «Газпром Газораспределение». В 2022 году выручка «Петербурггаза» составила 9,8 млрд рублей, чистая прибыль — 2,2 млрд.

Как уточнили в пресс-службе ГРО, по состоянию на 1 июня 2023 года «Петербурггаз» обслуживает 18,1 тыс. многоквартирных домов и 26,7 тыс. частных домовладений. Общее число квартир — 1,255 млн, что составляет более 92% от всех газифицированных квартир.

Поправки в нормативную базу предполагают обязательства по заключению договоров на предоставление указанных услуг. Договоры на обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, заключенные до 1 сентября 2023 года, должны быть заключены или перезаключены с газораспределительной организацией по новой типовой форме до 1 января 2024 года. Договоры о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в МКД, заключенные до 1 сентября 2023 года, в том числе с другими специализированными организациями, действуют до их прекращения или расторжения, но не позднее 1 января 2024 года.

Заключить договор об обслуживании внутриквартирного газового оборудования может собственник квартиры, а также лицо, определенное решением общего собрания собственников в данном многоквартирном доме. Например, управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив. «Петербурггаз» информирует, что есть возможность подать заявку онлайн: в личном кабинете на сайте газораспределительной компании lkk.peterburggaz.ru или на официальном сайте организации peterburggaz.ru. Заявку на перезаключение договора можно подать и в МФЦ.

«Круг ответственности замкнулся,— дает оценку нововведению руководитель СРО «Межрегионразвитие», региональный координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Владислав Воронков.— Возможно, в чем-то это ущемление свободного рынка, но в данном случае монополизация направлена на усиление безопасности, и это оправданно».

По словам господина Воронкова, до вступления в силу изменения нормативной базы в городе работало 6–8 компаний, сертифицированных на оказание услуг по обслуживанию внутридомового и бытового газового оборудования, что, по мнению эксперта, много, так как это размывает ответственность. «Вопрос газовой безопасности — актуальная для города на Неве задача, так как износ городских газовых сетей достаточно велик,— поясняет руководитель СРО «Межрегионразвитие».— Выявлять риск аварий или предаварийные ситуации — обязанность газораспределительной компании. Последствия внештатных ситуаций теперь справедливо ложатся на ГРО».

Господин Воронков обращает внимание, что это не снимает ответственности с собственников жилых помещений и управляющих компаний, обязанностью которых является обеспечение доступа специалистов «Петербурггаза» к внутриквартирному и внутридомовому газовому оборудованию. Как сообщает ГРО, с датой проведения технического обслуживания в жилых домах можно ознакомиться на сайте ООО «Петербурггаз», на информационных щитах в МКД. Соответствующая информация будет также размещена в квитанциях об оплате газоснабжения.

Александра Тен