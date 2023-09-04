«Петербурггаз» монополизирует обслуживание

1 сентября вступили в силу изменения в ФЗ «О газоснабжении в РФ», по которым техническое обслуживание всего газового оборудования в жилых домах смогут осуществлять только газораспределительные организации (ГРО). В Северной столице это ООО «Петербурггаз». Компания обслуживает более 92% квартир в городе, договоры с предприятием необходимо перезаключить до 1 января 2024 года. Эксперты признают, что нововведение ущемляет свободный рынок, но это оправданно, так как ответственность за внештатные ситуации теперь также ложится на ГРО.
По состоянию на 1 июня 2023 года «Петербурггаз» обслуживает 18,1 тыс. многоквартирных домов и 26,7 тыс. частных домовладений
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Согласно вступившим в силу поправкам в федеральный закон «О газоснабжении в РФ» и Жилищный кодекс РФ, с 1 января 2024 года техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах (МКД), а также в индивидуальных жилых домах смогут осуществлять только газораспределительные организации. «Данные изменения в законодательстве направлены на повышение безопасности использования газовых сетей в многоквартирных и индивидуальных жилых домах»,— говорится в сообщении пресс-службы Смольного.
Изменение в закон также вводит требование о едином обслуживании внутридомового и внутриквартирного оборудования. Таким образом, обслуживать бытовые газовые приборы и общедомовое газовое оборудование могут только организации, поставляющие в дом газ. Наличие у организации статуса «газораспределительная» необходимо для отнесения ее к категории специализированных. На территории Санкт-Петербурга это ООО «Петербурггаз».
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Петербурггаз» зарегистрировано в Санкт-Петербурге с февраля 2004 года. 51% долей в уставном капитале компании владеет комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, доля в 49% — у ОАО «Газпром Газораспределение». В 2022 году выручка «Петербурггаза» составила 9,8 млрд рублей, чистая прибыль — 2,2 млрд.
Как уточнили в пресс-службе ГРО, по состоянию на 1 июня 2023 года «Петербурггаз» обслуживает 18,1 тыс. многоквартирных домов и 26,7 тыс. частных домовладений. Общее число квартир — 1,255 млн, что составляет более 92% от всех газифицированных квартир.
Поправки в нормативную базу предполагают обязательства по заключению договоров на предоставление указанных услуг. Договоры на обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, заключенные до 1 сентября 2023 года, должны быть заключены или перезаключены с газораспределительной организацией по новой типовой форме до 1 января 2024 года. Договоры о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в МКД, заключенные до 1 сентября 2023 года, в том числе с другими специализированными организациями, действуют до их прекращения или расторжения, но не позднее 1 января 2024 года.
Заключить договор об обслуживании внутриквартирного газового оборудования может собственник квартиры, а также лицо, определенное решением общего собрания собственников в данном многоквартирном доме. Например, управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив. «Петербурггаз» информирует, что есть возможность подать заявку онлайн: в личном кабинете на сайте газораспределительной компании lkk.peterburggaz.ru или на официальном сайте организации peterburggaz.ru. Заявку на перезаключение договора можно подать и в МФЦ.
«Круг ответственности замкнулся,— дает оценку нововведению руководитель СРО «Межрегионразвитие», региональный координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Владислав Воронков.— Возможно, в чем-то это ущемление свободного рынка, но в данном случае монополизация направлена на усиление безопасности, и это оправданно».
По словам господина Воронкова, до вступления в силу изменения нормативной базы в городе работало 6–8 компаний, сертифицированных на оказание услуг по обслуживанию внутридомового и бытового газового оборудования, что, по мнению эксперта, много, так как это размывает ответственность. «Вопрос газовой безопасности — актуальная для города на Неве задача, так как износ городских газовых сетей достаточно велик,— поясняет руководитель СРО «Межрегионразвитие».— Выявлять риск аварий или предаварийные ситуации — обязанность газораспределительной компании. Последствия внештатных ситуаций теперь справедливо ложатся на ГРО».
Господин Воронков обращает внимание, что это не снимает ответственности с собственников жилых помещений и управляющих компаний, обязанностью которых является обеспечение доступа специалистов «Петербурггаза» к внутриквартирному и внутридомовому газовому оборудованию. Как сообщает ГРО, с датой проведения технического обслуживания в жилых домах можно ознакомиться на сайте ООО «Петербурггаз», на информационных щитах в МКД. Соответствующая информация будет также размещена в квитанциях об оплате газоснабжения.