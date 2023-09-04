Волевой старт СКА

Хоккеисты СКА с победы начали новый сезон, обыграв московское «Динамо» 2:1 в первом матче чемпионата КХЛ. Проявили себя новички команды: Алекс Гальченюк отдал передачу, Сергей Толчинский забил гол. Высших похвал заслужил шведский вратарь Юхан Маттссон, отразивший 26 бросков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК СКА Фото: Пресс-служба ХК СКА

У армейцев большие перемены в составе: 19 игроков ушло, 26 пришло. Такой селекции можно позавидовать. Если, конечно, она направлена на успех. А цель в этом сезоне такая же, как и прежде: победа в Кубке Гагарина. Причем обозначил ее лично глава «Газпрома» Алексей Миллер, посетивший презентацию команды в конце августа. Еще один признак того, что в СКА усиливается административный контроль,— назначение на пост главы совета директоров клуба Александра Медведева. Это тот самый, который занимает высшие должности в футбольном, баскетбольном, гандбольном «Зенитах», а также в женском футбольном «Зените». Все эти команды должны бороться за победу в своих чемпионатах.

По первому матчу можно сказать, что СКА удивил со знаком плюс. Команда уже на старте сезона выглядит сыгранной. Хотя перемены в составе такие, что сыгрываться ей предстоит еще целый год. А может, и не один. Все зависит от того, кто будет тренировать команду. С Романом Ротенбергом, занимающим пост главного тренера, заключен контракт сроком на пять лет. Он предпочитает экстремальную селекцию. Другие строят команды годами. У каждого свой стиль.

СКА произвел первое впечатление, и оно хорошее. Хотя игра с «Динамо», куда перешли Никита Гусев, Игорь Ожиганов, бывшие лидеры армейцев, сразу пошла «не по сценарию». Уже на второй минуте канадский форвард бело-голубых Эрик О’Делл поразил ближний угол ворот гостей. Произошел «черт побери», как объяснил потом Роман Ротенберг. У одного из игроков СКА отлетело лезвие конька, и он не оказался в нужном месте. Зато петербуржцы не дали соперникам развить успех, а в атаке использовали свои шансы. В начале второго периода форвард Сергей Толчинский сравнял счет, получив передачу от Алекса Гальченюка. А в начале третьего капитан СКА Марат Хайруллин принес победу гостям кистевым броском после прекрасного прохода и передачи защитника Александра Никишина.

Толчинский и Гальченюк — новички клуба. Первый пришел из «Авангарда», где был одним из лучших бомбардиров в последние сезоны. Гальченюк, сын известного в прошлом игрока московского «Динамо» Александра Гальченюка, появившийся на свет в Милуоки, много лет играл за клубы НХЛ. Летом, впрочем, его карьера там завершилось. Не в последнюю очередь из-за того, что Гальченюк попал в американскую тюрьму из-за инцидента на дороге. Игрок, двигаясь на BMW, снес дорожный знак. Еще и нагрубил прибывшим на место полицейским. Также в их адрес прозвучали угрозы. Алекса выпустили под подписку о невыезде. Потом он лечился от дурных привычек, что помогло избежать пребывания за решеткой. Сейчас проблемы с законом для игрока в прошлом, и он выступает за СКА.

Также надо отметить еще одного из многих новичков петербургской команды — шведского вратаря Юхана Маттссона. Он буквально закрыл ворота «на замок», внушая уверенность своим действиями в игроков. В прошлом сезоне Маттссон надежно защищал ворота «Автомобилиста», а в первом раунде плей-офф получил травму, из-за чего его команда, как считают эксперты, выбыла из борьбы за Кубок Гагарина. СКА не хватало классного вратаря. В минувшем сезоне пригласили из «Череповца» опытного Владислава Подъяпольского, но он играл со срывами, не сумев стать «стеной». Накануне этого сезона Подъяпольского отправили в тольяттинскую «Ладу», вернувшуюся в КХЛ. Во вратарской бригаде СКА, помимо Матссона,— Дмитрий Николаев и молодой Артемий Плешков.

Одна черта бросилась в глаза по ходу матча с «Динамо»: армейцы часто удалялись. Набрали в общей сложности восемь минут штрафа, хотя в третьем периоде сумели избежать путешествий на скамейку запасных. Эта проблема преследует команду не первый год. Тренеры обещают исправить. Пока не получается. Но, может, и не надо уже — атака «вывезет».

Следующий матч чемпионата КХЛ армейцы проведут 4 сентября с «Ладой» в Тольятти. В эту команду они отдали в межсезонье много игроков в обмен на денежную компенсацию. Дальше последуют дуэли с «Торпедо» и «Локомотивом» на их площадках. Этот сезон СКА начал серией выездных игр.

Кирилл Легков