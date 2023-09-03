HeadHunter сообщил о росте спроса на специалистов в нефтегазовой отрасли на 43%

Спрос на специалистов в нефтегазовой отрасли России вырос на 43% в январе–августе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в исследовании сервиса HeadHunter. Было открыто 127,6 тыс. вакансий.

Больше всего вакансий было открыто в Москве (9%), Санкт-Петербурге (6%), Уфе (4%), Тюмени, Иркутске и Красноярске (по 3%), передает ТАСС данные исследования. Наиболее востребованы водители (5%), слесари и машинисты (по 4%), инженер-конструкторы, менеджеры по продажам, сварщики, кассиры, продавцы (по 3%), электромонтажники, разнорабочие, технологи, инженеры ПТО, инженеры по охране труда и токари (по 2%). Наиболее дефицитными специалистами являются токари, слесари, разнорабочие, продавцы, машинисты и электромонтажники.

Средний диапазон предлагаемых зарплат в отрасли составляет от 50 тыс. до 126 тыс. руб. (в 2022 году — от 44 тыс. до 107 тыс. руб.). Зарплаты выше 150 тыс. руб. чаще всего предлагают сварщикам, водителям, токарям и машинистам. Наиболее высокие зарплаты предлагают соискателям в ЯНАО (98–172 тыс. руб.), в Республике Саха (92–161 тыс. руб.) и Иркутской области (75–162 тыс. руб.).

Леонид Уварчев