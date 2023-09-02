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Коммерсантъ FM
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Бастрыкин взял на контроль расследование избиения ребенка самарским депутатом

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на личный контроль проверку по обращению об избиении мальчика в Сызрани Самарской области. По информации местного издания Oboz.info, к нападению на ребенка может быть причастен 71-летний депутат гордумы Сызрани, самовыдвиженец Али Рахматулин.

«В Информационный центр СК России обратилась жительница Самарской области. Она сообщила, что местный депутат причинил серьезные телесные повреждения ее 12-летнему сыну, когда тот выгуливал собаку. В СУ СК России по Самарской области по поступившему обращению организована процессуальная проверка»,— рассказали в пресс-службе силового ведомства. Сейчас расследованием всех обстоятельств случившегося занимаются следователи управления СКР по Самарской области.

Али Рахматулин избрался в думу Сызрани 7-го созыва осенью 2018 года по избирательному округу №1. Муниципальный депутат является членом комитетов по бюджету, культуре, городскому хозяйству и ЖКХ.

Александр Кислов

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