Глава СКР поручил возбудить дело из-за инцидента в краснодарской маршрутке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту получения травмы пассажиркой маршрутки в Краснодаре. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

29 августа в Краснодаре пассажирка рейсового автобуса получила травмы при выходе из транспортного средства. Водитель не убедился в полной высадке пассажиров и уехал с места происшествия. Девушка вывалилась из транспорта и получила ушибы.

Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Константиновичу Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по окончании расследования – о его результатах.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram