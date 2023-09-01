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Коммерсантъ FM
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Основатель и гендиректор «Пикабу» Хрящев объявил об уходе из компании

Основатель и генеральный директор портала «Пикабу» Максим Хрящев сообщил, что покидает компанию после 14 лет работы. По его словам, сейчас он не имеет к операционному управлению проектом никакого отношения.

«С этой недели я больше не имею отношения к операционному управлению в "Пикабу". Это были замечательные 14 лет — путь от квартирного стартапа без денег в первые годы до аудитории 30 млн человек в месяц»,— сообщил господин Хрящев на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Причины своего ухода из проекта Максим Хрящев не раскрывает.

Господин Хрящев запустил «Пикабу» в 2009 году, он руководил проектом с момента его основания. Большую часть контента портала составляют пользовательские истории из жизни, мемы, видеоролики и анекдоты. По данным ресурса SimilarWeb, в августе аудитория сайта Pikabu.ru составила 130 млн визитов. Почти 80% — пользователи из России. Портал занимает 333-е место по популярности ресурсов в глобальном рейтинге, а в российском — 28-е. SimilarWeb оценивает выручку ресурса примерно в $10–15 млн в год.

В сентябре 2022 года у «Пикабу» сменился владелец — тогда портал приобрела компания лидера партии «Новые люди» депутата Госдумы Алексея Нечаева. Сумма сделки могла составила примерно 1–2 млрд руб. Собственником 100% доли в ООО «Пикабу» стало АО «Альтаир Медиа». Но даже после этого Максим Хрящев продолжал быть генеральным директором проекта.

Александр Кислов

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