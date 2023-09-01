Верховный суд ограничил продажу активов супруга банкрота

Верховный суд РФ (ВС) высказался о возможности продать совместно нажитое имущество при банкротстве супругов. В рамках банкротства ИП Лемиры Арамисовой финансовый управляющий оспорил сделку по продаже за 600 тыс. руб. здания и двух земельных участков, принадлежавших ООО «Аудит Безопасность». Совладельцем этой компании был супруг должницы, в отношении которого также было возбуждено дело о банкротстве.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2022 года удовлетворил иск управляющего и признал продажу недействительной. Но апелляция и кассация отменили решение суда первой инстанции, оставив сделку в силе. Суды посчитали, что договор «не является сделкой, совершенной Лемирой Арамисовой или другими лицами за ее счет», поэтому «не может быть оспорен в рамках дела о несостоятельности».

Управляющий пожаловался в ВС: по его мнению, нет никаких препятствий для оспаривания подобной сделки. Дело передали в экономколлегию ВС, которая признала возможным отменить сделку, даже если ее стороной не является сам гражданин-банкрот.

ВС напомнил, что при банкротстве гражданина можно реализовать не только его личные активы, но и имущество, принадлежащее ему на праве совместной собственности с супругом. Следствием отчуждения имущества «Аудит Безопасности» стало «уменьшение стоимости ее активов», повлекшее за собой и «уменьшение стоимости доли супруга должника в уставном капитале этой компании», говорится в решении.

А поскольку доля в ООО является совместной собственностью супругов, то спорная сделка влияет на формирование и размер конкурсной массы должницы, то есть и на удовлетворение требований ее кредиторов, подчеркнул ВС. В итоге коллегия отправила спор на новое рассмотрение в апелляцию.

По словам ведущего юриста юрфирмы «Гуричев, Малинин и партнеры» Татьяны Макаренко, важно, что ВС учел обстоятельства спора, которые «свидетельствуют о недобросовестном поведении супругов и выводе активов».

Таким образом, ВС расширил перечень случаев, которые попадают под понятие «сделок, совершенных не должником, а другими лицами за счет должника», что является «положительным развитием практики и увеличивает способы защиты прав кредиторов», отмечает партнер юркомпании «Сотби» Антон Красников.

Екатерина Волкова