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Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 19%

В первом полугодии 2023 года объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос в сопоставимых целях более чем на 19% и составил 212,6 млрд руб. Общий рост инвестиций в регионе значительно превышает среднероссийский уровень — в целом по стране индекс физического объема инвестиций в основной капитал составляет по итогам первого полугодия 107,6%.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным областного правительства, такой рост обусловлен, прежде всего, инвестиционной активностью в обрабатывающих производствах. В металлургическом производстве рост инвестиций составил почти 80% к январю-июню 2022 года. В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий объем инвестиций в основной капитал вырос в 2,7 раза, в автопроме — на 20%, в сфере производства готовых металлических изделий — на 15%, в производстве химических веществ и химических продуктов — на 13,7%.

Дополнительный рост обеспечили вложения в сфере транспортировки и хранения, на которые пришлось почти 40% в общем объеме инвестиций региона. В структуре инвестиций крупных и средних предприятий 38,7% или 57 млрд руб. пришлось на бюджетные средства, выделяемые в рамках программ господдержки. На поддержку приоритетных инвестпроектов за январь-июнь направлено 1,9 млрд руб.

По словам губернатора Глеба Никитина, объем частных инвестиций по итогам первого полугодия вырос в 1,3 раза. «Очень ценим такой интерес бизнеса к нашему региону. Это серьезные цифры, которые говорят о том, что инвесторам у нас комфортно, что они заинтересованы "приземлять" в Нижегородской области свои производства, расширять их, создавать новые рабочие места»,— отметил глава региона.

Андрей Репин

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