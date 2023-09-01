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Коммерсантъ FM
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Россиянам в жизни больше всего пригодились уроки русского языка, математика и труд

Инфографика

Большинство россиян считают самыми полезными школьными предметами русский язык и математику, показал опрос сервисов «Работа.ру» и «Деловая среда». Третье место занял труд, чуть-чуть обогнавший иностранные языки, физику и информатику.

Не вошли в первую десятку, но также упоминались в числе самых полезных обществознание и более узкоспециальные биология, химия, ИЗО и музыка.

При этом в числе предметов, которые, по мнению респондентов, стоит добавить в школьную программу, лидируют финансовая и юридическая грамотность (57% и 50% соответственно). Также упоминались другие современные дисциплины — уроки коммуникации и общения, психология, экология и основы бизнеса. 14% респондентов считают, что школьникам не хватает уроков креативности.

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