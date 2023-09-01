На Украине предложили в три раза увеличить военный налог — с 1,5% до 4,5%

Минфин Украины подготовил законопроект об увеличении ставки военного сбора. Согласно инициативе министерства, граждане Украины будут должны перечислять 4,5% своих зарплат на нужды обороны, а не 1,5% как было ранее.

Законопроект предполагает, что ставку военного сбора увеличат с 1 января 2024 года. Перечислять в госбюджет 4,5% от зарплаты украинские граждане обязаны, пока в стране действует режим военного положения. 50% поступлений от военного сбора будут направлены на потребности вооруженных сил Украины.

Из законопроекта также следует, что по предварительным подсчетам военный сбор будет обеспечивать 8,4 млрд гривен ($227,8 млн) ежемесячных поступлений в бюджет Украины в 2024 году.

Военный сбор — это налог, которым облагаются доходы физических лиц. Его ввел в 2014 году действующий тогда президент Украины Петр Порошенко. За счет военного сбора обеспечивается финансирование украинских вооруженных сил. По данным Счетной палаты страны, с августа 2014-го по конец 2022 года в государственный бюджет Украины перечислили 165,6 млрд грн ($4,5 млрд) военного сбора.

Милена Костерева