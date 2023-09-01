Украина объявила Mars и PepsiCo «спонсорами войны»

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции добавило в список «спонсоров войны» корпорации Mars и PepsiCo. Внесение организаций связано с тем, что они по-прежнему ведут свой бизнес в России.

«Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, прекращении рекламной деятельности и производства своей продукции, они продолжают работать в России»,— говорится в сообщении агентства.

Mars и PepsiCo производят сладости, чипсы и газированные сладкие напитки под брендами Lay`s, Pepsi, Sandora, Snickers, M&M`s, Twix, Mirinda.

По данным агентства, PepsiCo имеет в России 19 заводов, 20 тыс. сотрудников и 40 тыс. сельскохозяйственных работников. В 2022 году чистая прибыль подразделения PepsiCo в России выросла на 333%. Кроме того, по данным агентства, чипсы Lay`s передавали российским солдатам в пищевых пайках. Mars, как указало агентство, инвестировала в экономику России $2,5 млрд. За 2022 год ее выручка выросла до $2,45 млрд, чистая прибыль — на 59%. Компания уплатила в бюджет на $93 млн.

В список «спонсоров войны» уже попали австрийский Raiffeisen Bank, американская Procter & Gamble, французская Leroy Merlin, французская сеть Auchan, венгерский банк OTP, компания Bacardi, китайская Alibaba, а также производители табака Philip Morris и Japan Tobacco.

Анастасия Ларина