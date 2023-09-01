В новой школе Краснодара родителей первоклассников не пустили на линейки

В краснодарском поселке Российский в школе № 94-ф, которая открылась 1 сентября, родителям первоклассников запретили присутствовать на линейках. Как сообщает портал 93.RU, в мэрии Краснодара пообещали разобраться в ситуации.

Руководство школы разрешило присутствовать от класса максимум двум родителям для помощи учителю с рассадкой детей. В департаменте образования подчеркнули, что никаких ограничений не вводилось, указаний о допуске только определенного количества родителей на линейки не поступало.

Новая школа по улице Тверской рассчитана на 1,5 тыс. мест. Однако, как ранее сообщал глава Краснодара Евгений Наумов, в нее приняли более 3 тыс. детей, в том числе 580 первоклассников.

Татьяна Ручкина

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