Обращаясь к стоматологу, особенно если необходимо хирургическое вмешательство, пациент хочет знать, как будет проходить лечение, какие есть риски и как их избежать. Об этом рассказал челюстно-лицевой хирург, имплантолог, главный врач московской стоматологической клиники Refformat Максим Хышов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный врач московской стоматологической клиники Refformat Максим Хышов

Фото: Refformat Главный врач московской стоматологической клиники Refformat Максим Хышов

Фото: Refformat

— Какие методики применяются в клинике?

— Сегодня у нас есть все оборудование, которое позволяет провести диагностику в цифровом пространстве и показать пациенту результат еще до начала работы. Например, врач может сканировать зубы и челюсти, создать 3D-слепок (это так называемая технология «примерки новой улыбки»). Пациент согласовывает с доктором цвет и форму новых виниров, можно увидеть, как изменится овал лица при восстановлении зубов и прикуса. На первичной консультации мы используем искусственный интеллект для анализа снимков компьютерной томографии. Нейросеть находит и подсвечивает места, на которые надо обратить особое внимание. Благодаря точечным настройкам протокола установки дентальных имплантатов и современным инструментам мы снизили риск отторжения имплантатов до 1%. Это отличный результат в нашей индустрии, в большинстве клиник процент осложнений выше — около 2%.

— Расскажите об инструментах, которыми вы пользуетесь,— это важно и для хирурга, и для пациента.

— Мы используем дентальный микроскоп Zeiss, который дает врачу возможность точно видеть границу пораженных тканей. Больше нет старого подхода «уберем вот тут еще на всякий случай» — каждый миллиметр зуба ценен и сохраняется врачом. Я принципиально не работаю с более дешевыми аналогами известных брендов стоматологических инструментов. Используем проверенных производителей: Aesculap, Hu-Friedy, Mectron. Из таких деталей складывается снижение рисков при лечении. Если инструменты тяжелые, рука быстро устает, страдает качество.

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— Может ли пациент стоматолога на чем-то сэкономить?

— Начать всегда стоит с консультации и снимка, на этом экономить нельзя. Существует чек-ап, в котором за 90 минут врач делает профессиональную гигиену, осмотр с помощью микроскопа. Наша задача не найти проблемы, чтобы специально что-то полечить, а подтвердить их отсутствие. Никто не будет навязывать ненужные услуги — это всегда удар по репутации, которая нарабатывается годами, уважающие себя и пациентов клиники этим не занимаются.

— Какие изменения произошли в вашей работе за последний год?

— Мы расширились и открыли новые отделения. Теперь мы лечим не только взрослых, но и детей; можно оптимизировать приемы и параллельно вести взрослое и детское лечение. Еще одна важная новость — мы открыли свою зуботехническую лабораторию. Для наших пациентов это значит, что врач всегда в контакте с техником — это идеальный контроль ситуации, есть возможность сделать коронки и протезы вдвое быстрее, чем при отправке в стороннюю лабораторию. Также мы можем быстро провести коррекцию работы по цвету и форме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детский прием в стоматологической клинике Refformat

Фото: Refformat Детский прием в стоматологической клинике Refformat

Фото: Refformat

— Как развивается ваша клиника и стоматологический бизнес в целом?

— Прошедший год был непростым. Мы пересмотрели стратегию развития клиники и рассчитываем на появление новых пациентов не только за счет роста числа нуждающихся в имплантации, но и за счет расширения спектра наших услуг. Кроме того, я вкладываю финансы и время в свое образование и в обучение коллег. Наши врачи каждый год участвуют в международных конгрессах по стоматологии, даже при том, что сейчас это не всегда просто организовать. Но результат того стоит: успешные операции и сниженные риски осложнений. Главный позитивный сдвиг, который мы наблюдаем,— все больше пациентов и врачей делают ставку на профилактику, так называемую превентивную медицину. Для пациента пройти дентальный чек-ап намного проще и дешевле, чем запустить и потом лечиться.

Беседовала Ирина Кириенко