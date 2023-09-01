«Уральские авиалинии» планируют выпустить мерч после скандала с сотрудником

«Уральские авиалинии» планирует выпустить мерч с представителем авиакомпании Ильдаром Латыповым, которого отстранили от работы после ряда скандалов в московском аэропорту Домодедово. Об этом со ссылкой на перевозчика сообщает портал MSK1.RU. Компания намерена выпустить кружки, брелоки и футболки с изображением Ильдара Латыпова, а также наклейки на ручную кладь, багажные бирки и чехлы на чемоданы с его фотографией и надписями: «Проверено И. Латыповым», «Войдет в калибратор».

Также в авиакомпании якобы планируют ввести дополнительные услуги, такие как «сопровождение пассажира лично Ильдаром Латыповым при выходе на посадку» или «Ильдар Латыпов не обслуживает». По данным издания, стоимость каждой из этих услуг будет варьироваться от 3 до 5 тыс. руб.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» «Ъ-Урал» заявили, что не подтверждают, но и не опровергают данную информацию.

Напомним, в начале августа пассажиры авиакомпании написали жалобу на Ильдара Латыпова в Генпрокуратуру. Тогда сообщалось, что он снимал пассажиров с рейсов за плохой тон, штрафовал пассажира, за то, что его ручная кладь «хоть и помещалась в рамку, но лежала там несвободно». Одного из пассажиров он якобы не пустил на борт из-за бутылки воды, купленной в дьюти-фри, которая торчала из сумки. В «Уральских авиалиниях» заступились за своего представителя, заявив, что он не нарушал правил авиакомпании.

Тем не менее, Ильдара Латыпова по итогу отстранили от работы после начала проверки, инициированной Генпрокуратурой. Кроме того, транспортным прокурорам поручено дать оценку возможному злоупотреблению представителями авиакомпании правами при проверке габаритов ручной клади, багажа и соблюдения условий провоза животных.

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