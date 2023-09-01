В Казахстане вопрос строительства АЭС вынесут на общенациональный референдум

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести общенациональный референдум по вопросу строительства в стране атомной электростанции. Он отметил, что считает такое решение верным из-за последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. В селе Кайнар, которое расположено рядом с полигоном, за время испытаний от онкологических заболеваний умерли 396 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В 2019 году в своей предвыборной платформе я обещал, что по наиболее важным стратегическим проблемам решения будут приниматься посредством референдумов. Строительство или отказ от возведения АЭС — крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее»,— сказал господин Токаев в ходе сессии парламента (цитата по «Казинформ»).

Президент Казахстана отметил, что развитие атомной энергетики стало важным экономическим и политическим вопросом. «С одной стороны, Казахстану как крупнейшему производителю урана в мире надлежит иметь собственную атомную генерацию. С другой — у многих граждан и ряда экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций»,— добавил он.

Семипалатинский испытательный полигон — первый и один из крупнейших ядерных полигонов СССР. На нем в 1949 году было проведено первое испытание ядерного оружия в Советском Союзе. Мощность бомбы составила 22 килотонны. 11 октября 1961 года на Семипалатинском полигоне впервые в СССР провели ядерные испытания методом подземного взрыва. Всего за время работы полигона было проведено свыше 460 ядерных испытаний.

Для ядерных экспериментов было отведено 18,5 тыс. кв. км земель, которые располагались на территориях Семипалатинской, Павлодарской и Карагандинской областей. Последний атомный взрыв на Семипалатинском полигоне произошел 19 октября 1989 года. 29 августа 1991 года указом действующего на тот момент президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Семипалатинский ядерный полигон был закрыт.

Милена Костерева