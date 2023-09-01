Из свежей почты

Вика Волкова, 6 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 123 295 руб.

Внимание! Цена лечения 241 295 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 90 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 28 тыс. руб.

Вика родилась крохотной, весила намного ниже нормы. У нее обнаружили поражение головного мозга. Дочка была слабенькой, плохо ела, совсем не развивалась. С шести месяцев Вика регулярно проходит курсы лечения. В десять месяцев начала держать голову, в год и два месяца научилась сидеть. Сейчас дочка ходит вдоль опоры или держась за руки. Не говорит и не понимает речь, на имя не откликается. Нам готовы помочь врачи московского Института медтехнологий (ИМТ), и я прошу помощи в оплате лечения. Юлия Волкова, Челябинская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Девочке необходима госпитализация, требуется коррекция тонуса мышц, увеличение объема движений, восполнение отсутствующих бытовых навыков, развитие речи».

Сима Горшкова, 16 лет, рубцовая деформация губы и носа, недоразвитие верхней челюсти, требуется операция. 160 535 руб.

Внимание! Цена операции 447 535 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 270 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 17 тыс. руб.

Дочка родилась с расщелиной губы и нёба. Когда ей было три года, мы повезли ее в Москву, с помощью Русфонда начали лечение в Центре челюстно-лицевой хирургии. Симе провели пластику нёба и начали сложную ортодонтию. Но речь у дочки до сих пор не очень внятная, и дыхание затруднено, носовой проход сужен и деформирован. Необходима срочная операция, но госквоты на этот год закончились. А с оплатой нам не справиться. Помогите! Юлия Горшкова, Чувашия

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Из-за сужения носовой перегородки и проблем с дыханием Симе нужно хирургическое лечение — реконструкция костно-хрящевого отдела носа».

Егор Иванов, 13 лет, острый лимфобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга, требуется подбор и активация родственного донора. 187 675 руб.

Внимание! Цена подбора и активации донора 359 675 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Югра» соберут 22 тыс. руб.

Летом прошлого года сын заболел, результат анализа крови оказался очень плохим: уровень лейкоцитов намного превышал норму, а гемоглобин сильно упал. Гематолог диагностировал лейкоз! Егора обследовали в московском Центре онкологии имени Блохина и обнаружили поломку хромосомы, которая повышает риск рецидива. Врачи назначили трансплантацию костного мозга от родственного донора. Нужно провести типирование всей семьи — нас с мужем, брата и сестры Егора. Государство подбор и активацию родственного донора не оплачивает, а нашей семье негде взять такие деньги. Евгения Иванова, Ханты-Мансийский АО

Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Егору по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга от родственного донора. Подбором и активацией донора занимается Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

Элен Кочарян, 9 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 153 466 руб.

Внимание! Цена операции 423 466 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 270 тыс. руб.

В три месяца у дочки обнаружили сложный порок сердца. Ее прооперировали, чтобы избежать отека легких и нормализовать кровообращение, в межпредсердной перегородке создали небольшое отверстие. Долгое время состояние Элен было стабильным. А год назад у нее началась одышка, слабость. Обследование показало, что отверстие заметно увеличилось, и врачи говорят, что его необходимо срочно закрыть. Это можно сделать щадяще, через сосуды. Операция дорогая, и я прошу помощи в ее оплате. Кристина Кочарян, Москва

Детский кардиохирург Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского Марат Тараян (Москва): «В ходе операции девочке была создана фенестрация — отверстие в межпредсердной перегородке, облегчающее работу сердца и легких. Сейчас оно опасно увеличилось, и его нужно закрыть эндоваскулярно. После щадящего вмешательства Элен быстро восстановится».

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