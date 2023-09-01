3 процента рабочей силы составил уровень безработицы в июле 2023 года, сообщил Росстат — это обновленный исторический минимум для РФ. Разница между предложением и спросом на рабочую силу как мера дисбалансов на рынке труда остается на историческом минимуме в 0,5 млн человек, тогда как в конце 2022 года она превышала 1 млн человек, а в 2021 году в среднем была равна 1,6 млн человек, отмечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». Во втором полугодии 2023 года дефицит работников поддержит рост занятости и реальных зарплат, поэтому масштабы замедления потребления будут функцией инфляции (спроса и курса) и кредитования (роста ставки ЦБ), замечает Дмитрий Полевой из «Локоинвеста».