Дочь экс-министра борется за собственность

Дочь бывшего министра образования Оренбургской области Вячеслава Лабузова обжалует решение суда в части конфискации ее дома. Ранее уголовное дело в отношении Вячеслава Лабузова было прекращено в связи с его смертью. Однако суд постановил конфисковать земельный участок и жилой дом, право собственности на которые зарегистрированы на дочь подсудимого. Экс-чиновник обвинялся в превышении должностных полномочий, получении взятки в крупном и особо крупном размерах и легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр образования Оренбуржья «добивался заключения контрактов на ремонт образовательных учреждений с подконтрольными ему строительными фирмами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд постановил конфисковать земельный участок и жилой дом, право собственности на которые зарегистрированы на дочь экс-министра образования региона

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд постановил конфисковать земельный участок и жилой дом, право собственности на которые зарегистрированы на дочь экс-министра образования региона

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дочь бывшего министра образования Оренбургской области Вячеслава Лабузова Елена Лабузова обжалует решение Ленинского районного суда в части конфискации ее дома. С соответствующим апелляционным заявлением она и ее адвокат обратились в областной суд, сообщают в пресс-службе учреждения. Заседание суда назначено на 27 сентября.

Ленинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего министра образования Оренбуржья Вячеслава Лабузова в связи с его смертью 12 мая. При этом земельный участок и жилой дом стоимостью порядка 50 млн руб. суд постановил конфисковать в собственность государства. Право собственности на имущество зарегистрировано на дочь умершего подсудимого.

Экс-чиновник обвинялся в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), получении взятки в крупном и особо крупном размерах (п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) и легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По данным следствия, с 2010 по 2018 год экс-министр образования Оренбуржья «добивался заключения контрактов на ремонт образовательных учреждений с подконтрольными ему строительными фирмами». Таким образом было заключено около 130 договоров на обновление зданий школ и детсадов по всей Оренбургской области. При этом большая часть договоров на сумму почти 1,5 млрд руб. была подписана с подрядчиками без конкурса, сообщала прокуратура.

Кроме того, по информации правоохранителей, в указанный период Вячеслав Лабузов «получил взятки имуществом и услугами». В частности, ему построили жилой дом в элитном поселке в пригороде Оренбурга на сумму свыше 48,5 млн руб. Также экс-чиновник трижды отдыхал за границей на деньги указанных подрядчиков. Общая сумма средств, потраченных на путевки, превысила 2 млн руб. Вячеслав Лабузов не признавал вину. Он уволился с поста главы мин­обра региона по собственному желанию в ноябре 2018 года.

Вячеслав Лабузов умер 1 февраля 2023 года. Тогда представители подсудимого просили продолжить рассмотрение уголовного дела для оправдания умершего и его реабилитации. В апреле суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который планировалось огласить еще 4 мая.

Ани Айвазян