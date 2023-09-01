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Понять и упростить

Краевые власти хотят забрать у Перми налоговые поступления на 225 млн рублей

Правительство Прикамья нашло источник финансирования полномочий и объектов, забираемых у мэрии Перми. Региональные власти планируют сократить долю, получаемую городом с поступлений по УСН, на 225,2 млн руб. На эти средства, в том числе, планируется финансировать передачу в краевую собственность Пермского ТЮЗа и зоопарка. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении заксобрания Пермского края. Эксперт отмечает, что 225,2 млн — существенная сумма для краевой столицы, особенно в условиях сокращения межбюджетных трансфертов. Вместе с тем специалист не исключает, что Пермь может выиграть от этого решения, если экономия от передачи полномочия и объектов инфраструктуры в региональную собственность окажется выше сокращенных поступлений по УСН.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Региональные власти внесли на рассмотрение заксобрания Пермского края проект «О бюджетном процессе в Пермском крае». Инициатива предполагает сокращение дифференцированного норматива по упрощенной системе налогообложения (УСН) с 12 до 10%.

Как указано в финансово-экономическом обосновании законопроекта, в результате поступления в бюджет Перми в 2024 году сократятся на 225,2 млн руб. Эти средства будут зачисляться в консолидированный бюджет Пермского края.

Большая часть этих денег (145,7 млн руб.) запланирована на расходы, связанные с передачей Пермского театра юного зрителя, стадиона «Юность» и Пермского зоопарка из муниципальной собственности в краевую.

Решение о безвозмездной передаче стадиона «Юность» в собственность Пермского края было принято городской думой в феврале. Смена собственника была одним из условий финансирования реконструкции стадиона фондом «Газпром–Социальные инициативы». Предполагается, что фонд предоставит 1,5 млрд руб.

Передача МАУК «Пермский зоопарк» в региональную собственность была одобрена Пермской думой на августовском пленарном заседании. Учреждение станет региональным с января 2024 года.

Решение о передаче в краевую собственность пермского ТЮЗа планируется рассмотреть на сентябрьском заседании гордумы. Ранее директор ТЮЗа Артем Агеев обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с открытым письмом, в котором попросил взять театр на содержание бюджета региона и с 1 января 2024 года перевести учреждение в подчинение регионального министерства культуры. Свою просьбу господин Агеев объяснил конфликтом между театром и администрацией Перми вокруг строительства малой сцены ТЮЗа в центре города.

Оставшиеся средства, полученные в результате сокращения норматива по УСН, краевые власти планируют использовать на финансирование перераспределенных с городского на региональный уровень полномочий. Согласно финансово-экономическому обоснованию, осуществление полномочий в области дорожной деятельности оценивается в 75 млн руб., полномочия в области водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения — в 3,7 млн руб., в области образования (назначение, аттестация и увольнение директоров школ) — в 679,3 тыс. руб.

Отметим, что окончательный объем полномочий, перераспределяемых между мэрией и краевыми властями, пока не определен. Соответствующий законопроект принят только в первом чтении и сейчас дорабатывается. В министерстве финансов Пермского края на момент написания текста ситуацию не прокомментировали.

Экономист Дмитрий Клещев считает потерю 225,2 млн руб. существенной для городского бюджета. «Несмотря на то, что в масштабах бюджета Перми, исчисляемого миллиардами, 225 млн не так уж много, для города это существенный минус. Город теряет доходы, полномочия и связанные с ними рабочие места в мэрии. Сокращается влияние города на собственную инфраструктуру»,— отмечает эксперт. «Кроме того, в 2024 году бюджет Перми сократится, так как межбюджетных трансфертов к 300-летию уже не будет. Возможно, придется затягивать пояса»,— добавил господин Клещев.

Вместе с тем эксперт не считает ситуацию катастрофичной: «Перераспределение финансовых средств обосновано перераспределением полномочий. И город может даже выиграть от этого — сократить расходы на бОльшую сумму, чем передает в регион. Все зависит от того, реализовала ли мэрия перераспределяемые полномочия в полном объеме, а также расходов и госзадания муниципалитета по объектам, которые переходят на краевой уровень».

Константин Кадочников

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