У нас не пьют

Новые собственники пермского завода соков «Санфрут» окончательно отказались от замороженного девять лет назад проекта предыдущих владельцев по расширению производства. Предприятие готовится продать свой участок в селе Фролы, где планировалось запустить дополнительные производственные мощности, под новый инвестпроект — крупный логистический парк «Парма», который собирается построить компания «Пермь Логистика». Стороны предстоящую сделку не комментируют. Собеседники, знакомые с обоими проектами, затрудняются оценить, какой из них принес бы муниципалитету больше пользы в долгосрочной перспективе. Эксперты считают, что с точки зрения бизнеса сегодня интереснее развивать направления, связанные с логистикой, чем строить промышленные предприятия.



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Как выяснил «Ъ-Прикамье», компания «Пермь Логистика», анонсировавшая этим летом проект по строительству в селе Фролы (Пермский район) логистического парка «Парма», намерена реализовать его на площадке, которая в настоящий момент принадлежит пермскому заводу напитков «Санфрут». Речь идет о примыкающем к Южному обходу Перми участке площадью 20,2 га, расположенном между ул. Героев Хасана и Нестюковским трактом, у отворота на деревню Замараево. Согласно выписке из Росреестра, пока участок находится в собственности завода. Из документации к проекту «Пермь Логистики» (имеется в распоряжении «Ъ-Прикамье») следует, что ООО «Санфрут» планирует передать его в собственность компании в четвертом квартале текущего года. В документах говорится, что стороны уже достигли соответствующего соглашения. Сумма, которую «Пермь Логистика» заплатит предприятию за этот актив, не указана.

В «Санфрут» не ответили на запрос «Ъ-Прикамье». Гендиректор ООО «Пермь Логистика» Никита Ковалев не стал комментировать сделку по приобретению участка.

Компания «Пермь Логистика», по данным kartoteka.ru, была зарегистрирована в Перми в марте 2023 года. Основным видом деятельности общества указана деятельность по складированию и хранению. Единственным учредителем ООО является господин Ковалев.

Свою инициативу по строительству во Фролах логистического парка «Парма» ООО «Пермь Логистика» представило в конце июня. Никита Ковалев презентовал проект на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата и попросил присвоить ему статус приоритетного инвестиционного (ПИП). В рамках проекта компания собирается построить сухой склад площадью 28,4 тыс. кв. м, мультитемпературный склад площадью 15,3 тыс. кв. м, производственный блок размером 3 тыс. кв. м, пропускные пункты и прочие технические площадки. Озвученный объем инвестиций — 1,6 млрд руб. Ввести логистический парк в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2025 года. В качестве поддержки для реализации проекта, которая предусмотрена механизмом ПИП, компания попросила предоставить ей льготы по налогу на имущество. При подаче заявки на присвоение статуса ПИП ООО «Пермь Логистика» указывало также, что относится к столичной группе компаний «Техноком», которая занималась в Москве строительством таких объектов, как ЖК «Резиденция Тверская», гостиница Barvikha Hotel & Spa, БЦ «Аврора» и других. Совет по предпринимательству поддержал проект компании и присвоил ему статус ПИП.

Компания «Санфрут» основана в 2001 году. Производит соки, нектары и напитки под марками Dario Wellness, «Красавчик», «Фруктовый остров», GO ON и «Правило вкуса». Производственная площадка предприятия находится в Перми по ул. Промышленной, 96. В 2013 году «Санфрут» объявил о намерении построить в Пермском районе новый завод безалкогольных напитков мощностью 265 млн литров в год. Под этот проект была приобретена муниципальная площадка, объем инвестиций оценивался в $100 млн. Однако в кризис 2014 года инвестпроект был заморожен, к его реализации компания так и не вернулась. В августе 2022 года у предприятия сменились собственники: бывшие топ-менеджеры «Минеральных удобрений» Наиля Николаева, Валерий Чупраков и Геннадий Шилов, владевшие заводом с начала 2000-х, продали его столичному ООО «Инвестпроект» и единственной владелице этой компании Ксении Галкиной.

Источник, близкий к ООО «Санфрут», подтвердил, что предприятие планирует передать «Пермь Логистике» именно тот участок, который десять лет назад предполагалось задействовать для строительства новой производственной площадки завода. Он предположил, что так как проект долго не удавалось реализовать, новые собственники предприятия решили совсем от него отказаться. «Видимо, у них другие планы»,— отметил собеседник.

Источник, знакомый с обоими проектами, считает, что в принципе площадка подходит для любого из них. Однако он обращает внимание, что там не самое удобное транспортное сообщение, так как нет кольцевого движения. «Это может стать минусом для логистического комплекса, у которого грузопоток, вероятно, будет больше, чем у завода напитков. В остальном сложностей для нового проекта нет»,— полагает он. По его мнению, сейчас нельзя оценить, какой из объектов в долгосрочной перспективе был бы полезнее для муниципалитета. «Можно оценивать с разных позиций. Если смотреть с точки зрения создания рабочих мест, то их, наверное, будет больше в логистическом парке, так как завод был бы максимально автоматизированным. А если с точки зрения экологии, то непрерывный поток транспорта с грузами может нанести больший вред, чем пищевое производство»,— рассуждает собеседник «Ъ-Прикамье».

Финансовый директор ГК «РИАЛ» Марина Медведева считает решение новых собственников «Санфрута» продать участок во Фролах вполне логичным. По ее мнению, в сегодняшней экономической ситуации реализовать задуманный десять лет назад проект по созданию нового производства было бы еще труднее. «Во многих отраслях промышленности, в том числе пищевой, используются европейские технологии и оборудование. Сейчас привезти все это очень сложно. Конечно, часть оборудования может поставить Китай, но там нет технологий производства, которые необходимы для запуска такого предприятия с нуля»,— поясняет госпожа Медведева. Примерную стоимость сделки она оценить затрудняется, поясняя, что рынок в последнее время очень нестабилен. «Полгода назад я бы оценила такой актив в 100 млн руб., а на данный момент — уже в 250 млн. Думаю, логистические комплексы сейчас выглядят куда более инвестиционно привлекательными, чем другая коммерческая недвижимость, так как активно развиваются интернет-торговля и параллельный импорт. Соответственно, земля под такие проекты будет только дорожать. Но, возможно, главная цель новых собственников завода „Санфрут“ — просто избавиться от ненужного актива, тогда покупатели могли договориться о цене значительно ниже рыночной»,— говорит финансовый директор ГК «РИАЛ».

Екатерина Артемова