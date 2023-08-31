Глава фонда Чебоксар для сирот обвинен в насилии и порнографии

В Московский районный суд Чебоксар направлено уголовное дело в отношении 46-летнего руководителя регионального благотворительного фонда поддержки детей-сирот. Его обвиняют по семи статьям УК РФ. О факте передачи дела в суд «Ъ» сообщил старший помощник прокурора Чувашии Алексей Якушевич.

Фигуранту инкриминируются статьи за развратные действия (ч. 3 ст. 135 УК РФ), насильственные действия сексуального характера (ч. 4 ст. 132 УК РФ), половое сношение с лицами, не достигшими 16-летнего возраста (ч. 4 ст. 134 УК РФ), использование несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов (ч. 2 ст. 242.2 УК РФ), незаконное изготовление и оборот порнографических материалов (ч. 3 ст. 242 УК РФ), вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление спиртного (ч. 1 ст. 151 УК РФ), покушение на дачу взятки (ч. 3 ст. 291 через ч. 3 ст. 30 УК РФ).

По данным обвинения, фигурант в период с января 2020 по сентябрь 2022 года знакомился в социальных сетях с несовершеннолетними в возрасте от 11 до 15 лет, договаривался с ними о встрече, приглашал на различные съемные квартиры в городах Чебоксары и Новочебоксарск, где спаивал и совершал в отношении них развратные действия, вступал с ними в половую связь и использовал их для изготовления порнографических материалов. Оргии обвиняемый снимал на мобильный телефон, часть записей используя в переписке с несовершеннолетними в социальных сетях.

«В общей сложности по делу проходят 15 несовершеннолетних потерпевших, одна из которых не достигла возраста 14 лет. Примечательно, что фигурант совершал преступные действия вне благотворительного фонда, находя детей, не проходящих по фонду»,— отметил Алексей Якушевич. Господин Якушевич отказался назвать имя обвиняемого, сославшись на тайну следствия. В следственном управлении Следственного комитета РФ по Чувашии, расследовавшем дело, также не стали уточнять его подробности.

Источники в правоохранительных органах рассказали «Ъ», что обвиняемым по делу проходит 46-летний основатель регионального благотворительного фонда для поддержки детей-сирот «Надежда» Тохир Мирджапаров.

«Из имеющихся в деле материалов следует, что обвиняемый жил сразу в нескольких ипостасях. В одной он являлся руководителем благотворительного фонда, многодетным отцом семерых детей, часть из которых он взял из детского домов и усыновил. В другой — развращал и насиловал несовершеннолетних. Можно сказать, что он жил с синдромом раздвоения личности. Интересно, что фигурант несколько лет назад получил грант от немецкой НКО на развитие толерантности»,— сказали собеседники.

По словам источников, фигуранта разоблачили после того, как мать одной из девочек увидела снимок своей дочери с ним. «После этого мать обратилась в правоохранительные органы. Прибывшие на обыск домой к фигуранту поразились обилию найденных порнографических материалов»,— отметили источники.

Получить комментарии у самого обвиняемого и его адвокатов не удалось.

Олег Ерусланов, Чебоксары